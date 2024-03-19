Комбінуйте санітарне та формувальне обрізування: видаліть зламані за зиму гілки, спочатку великі — ножівкою, а потім приберіть секатором дрібні.

Зменште загущення крони, вирізавши вертикальні пагони. Вкоротіть однорічні гілки над брунькою, а багаторічні — над вибраним відгалуженням із переведенням їх на бічну гілку. Обріжте у старих дерев центральний провідник над великою гілкою на чверть, щоб висота стовбура після обрізування становила трохи більше 2 м.

Формуйте крону молодих дерев, залишаючи в кожному ярусі 3–4 основні гілки на відстані 20–30 см одна від одної та 40–80 см між ярусами. До моменту, коли плодове дерево виросте заввишки 2,5 м, крона має бути сформована.

Для яблунь вибирайте округлу крону з ярусним розташуванням гілок.

Для груш підійде без’ярусна та розріджено-ярусна крона, оскільки на стовбурі цього дерева росте менше гілок.

Груші обрізують щороку — щоб дерево могло розвиватися і рости на повну силу. Це прискорить формування крони та плодів.

Крону потрібно робити максимально прозорою. Тоді плоди одержуватимуть достатню кількість світла й швидше дозріватимуть.

Висота штамба має бути не менше 60 см та не більше 90 см. Її визначає обрізування в перший рік. Якщо саджанець обрізати на висоті більше 1 м, то крона закладеться надто високо, що надалі ускладнить збирання врожаю. У той же час і надто низько розташовані гілки не дозволять комфортно обробляти ґрунт під деревом, а врожай у такому разі лежатиме практично на землі.

Усі дзиги (молоді сильні вертикальні пагони) вирізують протягом усього сезону. Це гілки-паразити. На них не ростуть плоди, вони лише забирають поживні речовини та елементи.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.