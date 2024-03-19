Шматочки курки обсмажують до рум’яної скоринки, а потім тушкують у вершках з гірчицею, часником і спеціями. Виходить дуже ніжне м’ясо з чудовим ароматом і смаком.
- 0,5 кг курячого філе
- 2 чайні ложки готової гірчиці
- 5 середніх зубчиків часнику
- 250 мл вершків (20%)
- борошно
- чорний мелений перець
- 0,5 чайної ложки хмелі-сунелі
- сіль
- суміш вершкового масла та олії
Філе нарізати невеликими шматочками. Посолити, обкачати в борошні кожен шматочок. Швидко обсмажити на суміші масла та олії до рум’яної скоринки (до готовності доводити не потрібно). Викласти м’ясо на тарілку.
У сковорідку, де обсмажувалась курка, додати гірчицю, спеції, вершки, вичавити часник і проварити разом 2 хв. Трохи підсолити. Далі викласти м’ясо. Тушкувати разом під кришкою на повільному вогні 10 хв.
Соус дуже смачний, його можна їсти окремо з хлібом або подавати як підливу.
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