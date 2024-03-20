Відтепер подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця для осіб із інвалідністю можна через портал «Дія», повідомляють у Мінцифри.

Для цього необхідно:

авторизуватися на порталі «Дія» (https://diia.gov.ua/) за допомогою КЕП;

заповнити заяву, вказавши дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

прикріпити документи, що підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів, і довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;

указати IBAN свого рахунку;

підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Рішення про нарахування компенсацій приймають упродовж 13 робочих днів. У разі його затвердження кошти надійдуть на рахунок заявника протягом 5 робочих днів.

Важливо! Подавати документи на компенсацію можна, якщо співробітник із інвалідністю працює в компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.