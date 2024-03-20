Відтепер подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця для осіб із інвалідністю можна через портал «Дія», повідомляють у Мінцифри.
Для цього необхідно:
- авторизуватися на порталі «Дія» (https://diia.gov.ua/) за допомогою КЕП;
- заповнити заяву, вказавши дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
- прикріпити документи, що підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів, і довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;
- указати IBAN свого рахунку;
- підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
Рішення про нарахування компенсацій приймають упродовж 13 робочих днів. У разі його затвердження кошти надійдуть на рахунок заявника протягом 5 робочих днів.
Важливо! Подавати документи на компенсацію можна, якщо співробітник із інвалідністю працює в компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.
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