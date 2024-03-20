Саме на такий термін США продовжили дію гуманітарних дозволів на вʼїзд для наших співгромадян — шукачів притулку, інформує Мінреінтеграції. Це стосується тих українців, які перебувають там на підставі таких дозволів.

Право на поновлення свого дозволу на перебування отримали українці, котрі:

прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U) — спрощеною ініціативою для надання громадянам України гуманітарного дозволу на в’їзд до США;

отримали гуманітарний дозвіл на вʼїзд у пунктах пропуску через державний кордон США в період із 11 лютого до 25 квітня 2022 року.

Довідково. Гуманітарний дозвіл на вʼїзд є одним із найпоширеніших і часто використовуваних видів особливого статусу для в’їзду. Цей вид спеціального дозволу дає право на в’їзд до Сполучених Штатів і надається з міркувань гуманітарних причин для осіб, які відповідно до законодавства не мають звичайного права на в’їзд до США.