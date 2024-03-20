Рано навесні деревам потрібен ретельний догляд, щоб відновити витрачені на зимівлю сили.

Коли ґрунт прогріється, його необхідно ретельно розпушити для відведення зайвої вологи. Якщо під час відлиг вода в надлишку накопичилася в ґрунті, то на початку вегетації рослини, що вижили взимку, можуть почати хворіти.

Під час потепління небезпечно, коли біля стовбурів дерев і коріння кущів з’являються проталини, в яких застоюється вода. Це загрожує кільцевим випріванням кори, яке не можна вилікувати. У такому разі слід робити канавки для стоку води.

Усі рослини в саду потрібно добре оглянути, в чагарників і дерев вирізати підмерзлі гілки, а в багаторічників видалити загнилі частини. Якщо ґрунт протягом зими неодноразово то замерзав, то відтавав, коріння рослин починає виштовхуватися на поверхню, оголюватися і рватися. Це так зване морозне випирання. Насамперед від нього страждають посаджені восени трав’янисті рослини, що не встигли добре вкоренитися.

Особливо схильні до морозного випирання висаджені восени розсадним способом дворічні та багаторічні квітучі культури або садова суниця (якщо ви укорінювали вуса минулого року або навіть просто пересаджували дорослі кущі). Тому, якщо випирання трапилося, навесні (якомога раніше) рослини з оголеним корінням необхідно підгорнути землею або пересадити в інше місце, правильно заглибивши коріння.

На початку вегетації ослаблені перепадами температур рослини дуже добре відгукуються на позакореневе підживлення азотними добривами. Корисно підживлювати їх мінеральним добривом із мікроелементами. Якщо є рослини, що особливо постраждали взимку, протягом сезону проведіть для них 2–3 такі обробки з інтервалом у 3 тижні. Оскільки ослаблені рослини більш схильні до захворювань, після відтавання ґрунту з метою профілактики можна обробити їх будь-яким фунгіцидним препаратом (надалі це роблять за потреби).

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.