Рогалики на сметані — саме той варіант, коли потрібно приготувати щось швидко до чаю. Випічка виходить дуже ароматною, зі злегка хрусткою скоринкою.
На 24 рогалики:
- 250–270 г борошна
- 120 г сметани
- 80 г вершкового масла
- 80 г цукру
- 1 невелике яйце
- 1 чайна ложка розпушувача
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
- яблучне повидло
- цукрова пудра
У миску всипати просіяне борошно, додати цукор, ванілін, сіль і розпушувач, перемішати. Додати кубики охолодженого масла. Всю масу швидко перетерти руками на дрібну крихту. Яйце трохи збити виделкою, влити в суміш, перемішати. Викласти сметану, перемішати спочатку виделкою, потім руками. Тісто має вийти м’яким та еластичним. Покласти у пакеті в холодильник на 20 хв. Присипати тісто борошном, розкачати на велике коло 3–4 мм завтовшки. Розрізати коло на 24 трикутники. На широкий край викласти повидло. Згорнути рогалики.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хв. до золотавості. Дати охолонути, присипати цукровою пудрою.
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