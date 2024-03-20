Рогалики на сметані — саме той варіант, коли потрібно приготувати щось швидко до чаю. Випічка виходить дуже ароматною, зі злегка хрусткою скоринкою.

На 24 рогалики:

250–270 г борошна

120 г сметани

80 г вершкового масла

80 г цукру

1 невелике яйце

1 чайна ложка розпушувача

дрібка солі

дрібка ваніліну

яблучне повидло

цукрова пудра

У миску всипати просіяне борошно, додати цукор, ванілін, сіль і розпушувач, перемішати. Додати кубики охолодженого масла. Всю масу швидко перетерти руками на дрібну крихту. Яйце трохи збити виделкою, влити в суміш, перемішати. Викласти сметану, перемішати спочатку виделкою, потім руками. Тісто має вийти м’яким та еластичним. Покласти у пакеті в холодильник на 20 хв. Присипати тісто борошном, розкачати на велике коло 3–4 мм завтовшки. Розрізати коло на 24 трикутники. На широкий край викласти повидло. Згорнути рогалики.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хв. до золотавості. Дати охолонути, присипати цукровою пудрою.