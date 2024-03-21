Відповідно до постанови Кабміну від 28.07.2023 №781, грошову допомогу в межах реалізації спільного зі Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) проєкту додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення надають із серпня минулого року одержувачам пенсій, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією.

Перелік одержувачів виплат визнають з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України, нагадують у ПФУ.

Допомогу виплачують без звернення особи до ВПП чи ПФУ.

КОМУ НАДАЮТЬ

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (із урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 №309);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабміну від 20.03.2022 №332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Виплату додаткової грошової допомоги припиняють у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

У ЯКИХ ОБЛАСТЯХ ВИПЛАЧУЮТЬ

Додаткову грошову допомогу від ВПП ООН виплачують пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Ці території визначені згідно з наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

СПОСОБИ ВИПЛАТИ

Додаткову грошову допомогу виплачують:

пенсіонерам, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, — на їх банківські рахунки;

пенсіонерам, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта», — із січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ «Укрпошта».

Період, протягом якого надають щомісячну додаткову грошову допомогу від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту.