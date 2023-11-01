У листопаді зріжте з куща біля самої землі здерев’янілий однорічний пагін. Наріжте його на живці приблизно по 20 см і поставте їх у темний посуд із водою. Десь за місяць з’являться корінці. Коли їхня довжина досягне 3—4 см, живці слід висадити в землю.

Для цього можна використовувати картонні коробки чи пластикові пляшки з обрізаною верхівкою. Не забудьте зробити дірочки в дні, щоб уникнути застою води. На дно покладіть керамзит. Приготуйте суміш із землі та піску, перегною і тирси. Ретельно зволожте підготовлену суміш і висадіть живці, акуратно розправляючи коріння.

Коробки з живцями поставте в тепле світле місце. Для утеплення коробок можна використовувати пінопласт, щоб коріння молодих рослин завжди було в теплі. З середини лютого на живцях почнуть набухати бруньки, а на початку травня розпуститься листя.