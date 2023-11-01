Люблю робити все швидко та просто. Буряк та інші овочі за такого способу готуються 3 хвилини на пательні, що дуже зручно.

1 середній буряк

1 велика морквина

3 середні картоплини

1 середня цибулина

3 столові ложки олії

6 столових ложок води

2 солоні огірки

150 г квашеної капусти

200 г консервованого зеленого горошку

Заправка:

4 столові ложки олії

0,5 чайної ложки гірчиці

0,5 чайної ложки солі

1 столова ложка соку лимона

0,5 чайної ложки цукру

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Сирий буряк нарізати невеличкими кубиками. У глибоку товстостінну пательню налити олію. Викласти буряк, перемішати, щоб був увесь в олії. Морквину та картоплю нарізати невеликими кубиками, викласти до буряка, але не перемішувати, лише розрівняти. Влити до овочів воду, накрити кришкою, поставити на середній вогонь. Як закипить, готувати рівно 3 хв. Одразу зняти з вогню. Кришку не відкривати, треба дочекатися, доки овочі повністю охолонуть.

Для заправки в мисці змішати олію, сік лимона, сіль, перець, гірчицю, цукор. Охолоджені овочі перекласти в салатник, перемішати. Додати цибулину та огірки, нарізані кубиками, капусту та горошок. Влити заправку, перемішати.

Такий спосіб значно швидший за звичайний, сподіваюсь, вам теж сподобається.

Адріана ЯРЕМИЧ. м. Ужгород.