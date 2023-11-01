Люблю робити все швидко та просто. Буряк та інші овочі за такого способу готуються 3 хвилини на пательні, що дуже зручно.
- 1 середній буряк
- 1 велика морквина
- 3 середні картоплини
- 1 середня цибулина
- 3 столові ложки олії
- 6 столових ложок води
- 2 солоні огірки
- 150 г квашеної капусти
- 200 г консервованого зеленого горошку
Заправка:
- 4 столові ложки олії
- 0,5 чайної ложки гірчиці
- 0,5 чайної ложки солі
- 1 столова ложка соку лимона
- 0,5 чайної ложки цукру
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
Сирий буряк нарізати невеличкими кубиками. У глибоку товстостінну пательню налити олію. Викласти буряк, перемішати, щоб був увесь в олії. Морквину та картоплю нарізати невеликими кубиками, викласти до буряка, але не перемішувати, лише розрівняти. Влити до овочів воду, накрити кришкою, поставити на середній вогонь. Як закипить, готувати рівно 3 хв. Одразу зняти з вогню. Кришку не відкривати, треба дочекатися, доки овочі повністю охолонуть.
Для заправки в мисці змішати олію, сік лимона, сіль, перець, гірчицю, цукор. Охолоджені овочі перекласти в салатник, перемішати. Додати цибулину та огірки, нарізані кубиками, капусту та горошок. Влити заправку, перемішати.
Такий спосіб значно швидший за звичайний, сподіваюсь, вам теж сподобається.
Адріана ЯРЕМИЧ. м. Ужгород.
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