Як відомо, з 1 жовтня житлову субсидію буде розраховано на опалювальний період 2023—2024 років.

Домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, в тому числі тим, у кого її розмір становив 0,00 грн, органами Пенсійного фонду України в жовтні буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею, тобто автоматично.

Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно, наголошують у ПФУ.

ЯКІ ДОХОДИ ВРАХОВУЮТЬ

Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи враховують за І—ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабміну від 22.07.2020 №632.

При розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховують за серпень 2023 року.

СУБСИДІЯ ЗА ЖОВТЕНЬ: 15 ДНІВ БЕЗ ОПАЛЕННЯ ТА 16 ДНІВ З ОПАЛЕННЯМ

Розмір житлової субсидії за жовтень обчислюють з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня. Тобто послугу з опалення житлового приміщення розраховують на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких цю послугу фактично надають.

ЯКЩО РАНІШЕ НЕ ОДЕРЖУВАЛИ

Якщо громадяни, які не отримували житлову субсидію влітку або яким було відмовлено в її призначенні на неопалювальний період, звернуться за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року, житлову субсидію буде призначено з жовтня 2023 року.

ЗВЕРНУТИСЯ МОЖНА В БУДЬ-ЯКИЙ МІСЯЦЬ РОКУ

Не варто хвилюватися, що можете не встигнути вчасно подати заявку на оформлення житлової субсидії, заспокоюють у Мінсоцполітики. Адже житлову субсидію призначають з місяця звернення і до дати закінчення опалювального сезону. Її розраховують на неопалювальний сезон (із 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (із 1 жовтня по 30 квітня).

Крім того, в разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлову субсидію призначають з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.