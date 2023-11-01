Згідно з ч.1 ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час воєнного стану можуть бути мобілізовані на військову службу лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання військовозобов’язані:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги (це повинно підтверджуватися документом, виданим ЛКК);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.