Кюрдан-кебаб — «конвертик» з обсмаженого баклажана, запеченого в томатному соусі, із «запечатаною» всередині соковитою м’ясною котлеткою.

300 г м’ясного фаршу

30 г батона

50 мл молока

50 г цибулі

пів пучечка петрушки

0,5 чайної ложки солі

2—4 баклажани

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

2—3 помідори (або маленькі черрі)

олія (для смаження)

Заливка:

200—300 мл води

1—2 столові ложки томатної пасти

0,5 чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

по 1/3 чайної ложки базиліку, орегано та сушеного часнику

Батон замочити в молоці. До фаршу додати батон, посічену петрушку та дрібно нарізану цибулю. Важливо цибулю порізати дуже дрібно, тоді вона не залишиться сирою, натомість додасть соковитості майбутнім кебабам (якщо дрібно порізати не виходить, можна подрібнити в м’ясорубці). Посолити, поперчити. Дуже ретельно вимісити та добре відбити фарш. Це означає піднімати й кидати фарш назад у ємність. Добре відбитий фарш тримає форму, виходить соковитим після приготування.

Кількість баклажанів приблизна, все залежить від розміру й від того, як тонко наріжете. Бажано брати довгі плоди. Порізати їх тонкими скибочками. У сковорідці розігріти олію, баклажани посолити, обсмажити до золотавості з обох боків. Викласти на паперовий рушник. Має вийти 16 смужок.

Розділити фарш на вдвічі меншу кількість, ніж у вас вийшло смужок баклажанів (16 смужок — відповідно 8 м’ясних кульок). Викласти дві скибочки баклажанів навхрест, а в центр — кульку фаршу. Загорнути два краї баклажанів, потім накрити двома іншими краями навхрест. Зверху на зубочистці встромити черрі (або скибочку звичайного помідора). Викласти заготовки у форму для запікання.

Підготувати заливку — змішати гарячу воду, томатну пасту, сіль, перець і спеції. Залити кебаби заливкою, щоб рідина покривала трохи більше, ніж наполовину. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, запікати 45—50 хв. до готовності. Подавати гарячими з гарніром — картопляним пюре, рисом.