Оптимальні розміри ящика для компосту — 1,5 м завширшки та 1—1,2 м заввишки. Довжина компостера залежить від розмірів садової ділянки. Для 1000 кв.м площі достатньо конструкції довжиною 3—4 м. У ящиках меншого розміру не підтримуватиметься оптимальна температура для життєдіяльності мікроорганізмів.

Обов’язково слід розділити внутрішній простір ящика як мінімум на 2 відсіки — це пов’язано з технологічним циклом виготовлення компосту. Третій відсік не буде зайвим, там можна зберігати готовий компост у мішках.

У перший рік ви заповнюєте один із відсіків, другий залишається порожнім. Навесні наступного року, як тільки торішній компост розмерзнеться, перекидаєте верхівку, яка ще не встигла дозріти з осені, в порожній сусідній відсік на дно. Влітку продовжуєте складати компостовані матеріали вже туди.

У компостері не має бути дна. Це потрібно для розмноження дощових черв’яків. Також повинна відкриватися нижня частина для розвантаження готового компосту.