Мамографія — це поширений, точний і найбільш ефективний спосіб обстеження здоров’я грудей на сьогоднішній день. Скринінгову мамограму, за наявності показань, важливо робити щорічно, стверджують у МОЗ.

Адже вона дозволяє виявити ракові захворювання на найбільш ранніх і виліковних стадіях. Скажімо, побачити аномальний розвиток тканини за два роки до того, як лікар або ви зможете виявити такі зміни пальпацією (руками).

Такий скринінг роблять пацієнткам із так званої групи ризику, а це:

жінки після 45 років;

жінки будь-якого віку, в яких є підозра на пухлинні новоутворення, виявлені під час мануального огляду чи УЗД;

жінки будь-якого віку, в яких найближчі прямі родички мали/мають рак молочної залози.

Важливо! Діагностику за методом мамографії можна пройти безоплатно, адже вона входить до Програми медичних гарантій.

Щоби скористатися цією послугою, треба звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря. У разі виявлення показів лікар скерує пацієнта на таке обстеження та видасть відповідне направлення.

До безоплатної послуги включена консультація лікаря, проведення дослідження, аналіз і опис результатів. Запис результатів обстеження (фото- чи відеофіксація) на цифровий носій пацієнтці здійснюється за бажанням.