Учасники бойових дій мають право на всі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги: від консультацій до представництва інтересів у суді, інформують у Мін’юсті.

Допомогу штатних юристів центрів із надання безоплатної вторинної правничої допомоги або адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, ці люди можуть отримати, наприклад, для:

оскарження дій чи бездіяльності військової частини, органів влади;

оформлення чи перерахунку пенсії, інших соціальних виплат і пільг;

виправлення помилок у нарахуваннях за комунальні послуги;

вирішення сімейних питань: аліментів, розлучення, спадщини;

розв’язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку.

Водночас військовослужбовці, які не мають статусу УБД, можуть звернутися до системи БПД по первинну правничу допомогу: консультації, роз’яснення, допомогу у складенні документів, крім документів для звернення до суду.

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ

Щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8 до 18 год.

Безкоштовні також дзвінки з мобільного застосунку Telegram: https://t.me/+380677213103.

Якщо вам зручно отримати правничу допомогу письмово, напишіть у Telegram-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.

Або звертайтеся до найближчого бюро правничої допомоги: https://bit.ly/bpd_buro.

Якщо ж потрібна допомога зі зверненням до суду (допомога зі складенням заяви, представництво інтересів у суді), відвідайте найближче бюро правничої допомоги та подайте такі документи: заяву (допоможуть написати в бюро); паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків; посвідчення учасника бойових дій (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

Звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги можна подати також онлайн.