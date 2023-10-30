Різка, ароматна та смачна. Те, що треба до осінньо-зимових холодців, сальтисонів, сала… Замість капустяного можна взяти огірковий або помідорний розсіл. Якщо розсіл містить оцет, то його додавати в гірчицю не потрібно.
- 90 г гірчичного порошку (6 столових ложок)
- 250 г капустяного розсолу
- 0,5 чайної ложки сушеного імбиру
- 0,5 чайної ложки оцту (9%)
- 0,5 чайної ложки лимонного соку
- 0,5 чайної ложки цукру
- 1 чайна ложка олії (без запаху)
Гірчичний порошок просіяти в ємність. Всипати імбир. Розсіл треба обов’язково підігріти, він має бути гарячим. Додати до нього сік лимона, оцет і цукор. Одразу, невеликими порціями, влити розсіл у миску з гірчичним порошком. Швидко розмішати. Наприкінці влити олію. Довести гірчицю розсолом до потрібної консистенції — густої чи більш рідкої.
Перекласти в банку, вкутати рушником, залишити за кімнатної температури на 6 год. Потім поставити в холодильник ще на 6 год. Можна куштувати, але обережно, це справді різка, смачна й ароматна гірчиця.
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