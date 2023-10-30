Різка, ароматна та смачна. Те, що треба до осінньо-зимових холодців, сальтисонів, сала… Замість капустяного можна взяти огірковий або помідорний розсіл. Якщо розсіл містить оцет, то його додавати в гірчицю не потрібно.

90 г гірчичного порошку (6 столових ложок)

250 г капустяного розсолу

0,5 чайної ложки сушеного імбиру

0,5 чайної ложки оцту (9%)

0,5 чайної ложки лимонного соку

0,5 чайної ложки цукру

1 чайна ложка олії (без запаху)

Гірчичний порошок просіяти в ємність. Всипати імбир. Розсіл треба обов’язково підігріти, він має бути гарячим. Додати до нього сік лимона, оцет і цукор. Одразу, невеликими порціями, влити розсіл у миску з гірчичним порошком. Швидко розмішати. Наприкінці влити олію. Довести гірчицю розсолом до потрібної консистенції — густої чи більш рідкої.

Перекласти в банку, вкутати рушником, залишити за кімнатної температури на 6 год. Потім поставити в холодильник ще на 6 год. Можна куштувати, але обережно, це справді різка, смачна й ароматна гірчиця.