Електронний рецепт дозволяє не тільки отримати потрібні ліки в зручний спосіб. Разом із іншими цифровими інструментами він допомагає лікарю більш ефективно призначати лікування пацієнту завдяки доступу до історії його хвороб, даних про супутні захворювання, інші лікарські засоби, які той приймає тощо.

За потреби лікарі можуть створювати план лікування та з часом — відстежувати результати лікування пацієнта, нагадують у МОЗ і дають відповіді на найбільш поширені запитання, що виникають стосовно електронного рецепта.

Чи може лікар виписати електронний рецепт дистанційно?

Так, це можливо, зокрема, й у разі хронічних, тривалих чи рецидивуючих захворювань — лікар може виписати електронний рецепт на ліки дистанційно, тобто без проведення особистого прийому (за винятком пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію).

Водночас існують ситуації, коли лікар може визначити доцільність і необхідність призначення деяких рецептурних ліків виключно на огляді, керуючись відповідними алгоритмами, протоколами лікування, та за необхідності провівши додаткові тестування. Тож у випадку погіршення самопочуття рекомендовано в будь-якому разі сконтактувати з лікарем або звернутися в медичний заклад для отримання кваліфікованої медичної допомоги.

Що робити, якщо виникли технічні проблеми під час виписування е-рецепта, приміром, неправильно вказане дозування препарату?

Якщо під час погашення е-рецепта фармацевт помітив помилку в дозуванні лікарського засобу, то він має скасувати недійсний рецепт і порекомендувати пацієнту звернутися до лікаря за новим. Зробити це можна навіть дистанційно. Якщо сталася технічна помилка, то лікарь повідомить про це в підтримку медико-інформаційної системи, з якою працює, для коригування інформації.

Чи може фармацевт бачити в рецепті діагноз та іншу медичну інформацію про здоров’я людини?

Ні, електронний рецепт не містить діагнозу та жодної іншої медичної інформації, а лише про призначення. Тобто фармацевт під час погашення рецепта бачить виключно інформацію про рецепт: його номер, дату виписування та кінцеву дату дії, прізвище, ініціали та вік пацієнта, назву й кількість лікарського засобу, тривалість і спосіб застосування тощо.

Що робити, якщо не отримали смс із кодом рецепта?

Така ситуація можлива з кількох причин: якщо під час реєстрації ви вказали неправильний номер телефону або ж втратили доступ до вказаного номеру.

У такому разі необхідно змінити метод автентифікації в ЕСОЗ. Це можна зробити, подавши заявку на зміну метода автентифікації в ЕСОЗ до НСЗУ через онлайн-форму на сайті:

https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz/authentication-form

Якщо під час реєстрації ви обрали офлайн-метод автентифікації (тобто через документи), тоді лікар має надрукувати вам інформаційну пам’ятку до рецепта, яка містить його номер і код погашення.

Водночас ви також можете змінити метод автентифікації через відповідну заявку в НСЗУ, щоб смс-повідомлення від системи (зокрема, і рецепти) приходили на телефон, якщо є затримка чи інша технічна помилка. В такому разі лікар має відправити смс повторно, але не більше 3 разів.

Що робити, якщо ви випадково видалили смс із кодом рецепта?

Якщо після отримання е-рецепта випадково видалили смс із його номером і кодом погашення, необхідно звернутися до лікаря, який зробив вам призначення, аби він повторно сформував запит на смс на ваш номер. Це можна зробити, наприклад, зателефонувавши або написавши йому в доступний месенджер.

Із усіма запитаннями щодо електронних рецептів на рецептурні ліки можна звертатися на гарячу лінію за коротким номером 1677 (гілка «7»). Оператори підтримки проконсультують вас і допоможуть у вирішенні тих чи інших питань.