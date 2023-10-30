ЗАКЛАДАЄМО ТЕПЛІ ГРЯДКИ

Усе, що залишено для зимівлі у відкритому ґрунті (щавель, висіяний цього року фенхель, озимий часник та інші овочеві культури), замульчуйте торфом, дрібним сухим перегноєм, опалим листям тощо. Обмолотіть розвішані раніше для просушування сім’яники буряків, моркви та інших овочів, просійте й розфасуйте в пакетики насіння.

Перемішайте вміст компосту, за необхідності полийте водою або гноєм. Заготуйте до весняних посадок мінеральні добрива.

У захищеному ґрунті висадіть на звільнені місця цибулю, петрушку, салат, іншу зелень. Підготуйте ґрунтові суміші для теплиць, парників і ящиків для вирощування.

На майбутній сезон можна закласти теплу грядку. Для цього вибирають сонячну, захищену від вітру ділянку, обгороджують шифером, дошками, цеглою та приступають до формування. Всілякі відходи з ділянки — стебла, здорове бадилля, бур’яни, опале листя — після перепрівання стануть чудовим добривом. Протягом сезону можна попередньо збирати їх в окремій купі, а в листопаді закласти високу теплу грядку.

Для цього потрібно вистелити дно цупким папером або картоном. Закласти подрібнені рослинні рештки, що напіврозклалися, шаром в 20 см і зволожувати 2—3 дні органічними добривами або кухонними відходами. Потім викласти шар тирси, соломи або сухого листя й посипати деревною золою. Додатково внести на кв.м 40—50 г аміачної селітри. Засипати грядку родючим ґрунтом.

Рослинні рештки, що перепріли, стануть добривом для рослин, висаджених навесні, і дадуть тепло корінцям.

Після закінчення сезону також важливо впорядкувати весь садово-городній інвентар і забезпечити йому правильне зберігання. Лопати, сапки, граблі очищають від землі та змащують олією чи іншим антикорозійним засобом. Дерев’яні частини обробляють антисептиками.

ДЕРЕВА ПОЛИВАЮТЬ АЖ ДО МОРОЗІВ

Плодові дерева та ягідні чагарники перебувають у стані глибокого спокою й осіннього загартування. Закінчуйте побілку та обв’язування штамбів і скелетних гілок. Зимостійкість плодових дерев у роки із затяжною, дощовою осінню знижується. Тому за таких обставин особливо важливо утеплювати рослини. Штамби молодих дерев підгорніть ґрунтом, пристовбурні кола замульчуйте гноєм або компостом.

Для зимового та весняного щеплення заготуйте однорічні пагони плодових культур, що здерев’яніли. Зв’яжіть їх у пучки, зволожте та закладіть на зберігання в холодильник або підвал. На присадибній ділянці живці для весняного щеплення можна відразу закопати в ґрунт на глибину 15—20 см із північного боку будинку чи сараю.

Зніміть із гілок і знищіть зимуючі гнізда кільчастого та непарного шовкопряда, білана, золотогузки.

Якщо стоїть суха погода, аж до морозів проводять полив плодових дерев. Цей захід є важливим для наповнення тканин рослин вологою, щоб вони успішно пережили зиму й залишилися неушкодженими.

Основне завдання на плантаціях суниці — снігозатримання. Бур’яни, що виросли до пізньої осені в міжряддях, не прополюйте. Вони також можуть сприяти накопиченню снігу та захисту рослин від вимерзання.

Досвідчені господарі радять саджати молоді кущі саме восени. При посадці в перших числах листопада саджанці аґрусу, смородини, малини, жимолості встигають укорінитися і благополучно пережити зимові морози.

Вегетація цих культур починається рано, коли частина коренів знаходиться в промерзлому ґрунті, тому навесні їх висаджувати не рекомендується.

КЛЕМАТИС КРАЩЕ ЗНЯТИ З ОПОР

Обріжте пагони багаторічників, залишаючи пеньки заввишки 10—20 см для зимового снігозатримання. Уражені хворобами рослинні рештки знищіть, а сухими здоровими (або лапником, торфом, тирсою, соломою) вкрийте троянди, клематиси, жимолость та інші теплолюбні культури. Якщо зиму прогнозують сувору, зніміть клематис і жимолість каприфоль із опор і покладіть на землю, сніг убереже їх від морозів.

За необхідності розпушіть ґрунт і підживіть мінеральними добривами старі посадки ранньоквітучих багаторічників. А ось нові посадки вкрийте перегноєм або торфом чи підгорніть, інакше вони вимерзнуть або погано перезимують.

Ділянку для сівби підберіть із легким схилом на південний захід — узимку не доведеться влаштовувати снігозатримання.

Якщо досі цього не зробили, приберіть на зберігання бульби жоржин, кореневища канн, бульбоцибулини гладіолусів, відбракувавши хворі.

На початку листопада ще на часі вкрити пагони плетистих троянд. Восени корисно підгортати троянди перегноєм.