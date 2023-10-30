Це два різні види виплат. А спільним між ними є те, що це допомога, яку надає держава на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлова субсидія — соціальна адресна допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволяють їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію.

Відповідно до пункту 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21.10.95 №848, житлову субсидію надають на такі послуги:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу природного газу;

постачання та розподілу електричної енергії,

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;

витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Пільга — встановлена законодавством перевага, яку надають визначеним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім’ї та ін.

При цьому пільгу на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) можуть надавати як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Механізм реалізації права на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначає Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу в грошовій формі, затверджений постановою Кабміну від 17.04.2019 №373.

За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надають один із видів допомоги, зазначають у ПФУ.