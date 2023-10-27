Чому королівська? Та тому, що тут багато яблук і мінімум тіста, а ще яблука при випіканні перетворюються на ніжний крем.

На форму 24 см:

900 г яблук

1 столова ложка соку лимона

60 г борошна

12 г розпушувача

дрібка ваніліну

2 яйця

2 столові ложки олії

90 мл молока

чверть чайної ложки солі

Заливка:

1 яйце

80 г цукру (ще 1 столова ложка для посипки)

30 г вершкового масла

2—3 столові ложки мигдалевих пластівців

Для тіста в мисці змішати борошно, сіль, розпушувач, цукор, ваніль. Влити збиті виделкою яйця, молоко та олію, збити міксером 2 хв.

Почищені від шкірочки та серединки яблука нарізати тоненькими часточками. Збризнути соком лимона, щоб не потемнішали, перемішати. Влити тісто до яблук, перемішати. Форму для випічки застелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати 25 хв.

Для заливки яйце з цукром збити міксером до побіління. Додати розтоплене охолоджене масло. Збити міксером. Дістати з духовки основу, полити заливкою, присипати цукром і мигдалем. Поставити назад у духовку на 10—15 хв. до зарум’янення. Нарізати пиріг охолодженим. Він дуже смачний навіть наступного дня.