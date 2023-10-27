Чому королівська? Та тому, що тут багато яблук і мінімум тіста, а ще яблука при випіканні перетворюються на ніжний крем.
На форму 24 см:
- 900 г яблук
- 1 столова ложка соку лимона
- 60 г борошна
- 12 г розпушувача
- дрібка ваніліну
- 2 яйця
- 2 столові ложки олії
- 90 мл молока
- чверть чайної ложки солі
Заливка:
- 1 яйце
- 80 г цукру (ще 1 столова ложка для посипки)
- 30 г вершкового масла
- 2—3 столові ложки мигдалевих пластівців
Для тіста в мисці змішати борошно, сіль, розпушувач, цукор, ваніль. Влити збиті виделкою яйця, молоко та олію, збити міксером 2 хв.
Почищені від шкірочки та серединки яблука нарізати тоненькими часточками. Збризнути соком лимона, щоб не потемнішали, перемішати. Влити тісто до яблук, перемішати. Форму для випічки застелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати 25 хв.
Для заливки яйце з цукром збити міксером до побіління. Додати розтоплене охолоджене масло. Збити міксером. Дістати з духовки основу, полити заливкою, присипати цукром і мигдалем. Поставити назад у духовку на 10—15 хв. до зарум’янення. Нарізати пиріг охолодженим. Він дуже смачний навіть наступного дня.
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