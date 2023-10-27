Для посівів пізньої осені слід вибирати насіння ранніх сортів, стійких до холодів і раннього цвітіння, й таких, що віддають перевагу короткому світловому дню.

Сіяти під зиму можна багато овочевих культур.

Зелень: листовий салат, петрушка, кріп, шпинат, гірчиця салатна, рукола, огіркова трава, коріандр, щавель.

Капуста: цвітна, червонокачанна, пекінська.

Коренеплоди: редис, пастернак, буряк, морква.

Цибуля: дрібна цибуля-сівок, цибуля-батун, цибуля-порей.

Пряні трави: шавлія, орегано, ромашка, валеріана.

Для озимої сівби слід брати на 25—50 відсотків насіння більше, ніж для звичайної.