Для посівів пізньої осені слід вибирати насіння ранніх сортів, стійких до холодів і раннього цвітіння, й таких, що віддають перевагу короткому світловому дню.
Сіяти під зиму можна багато овочевих культур.
Зелень: листовий салат, петрушка, кріп, шпинат, гірчиця салатна, рукола, огіркова трава, коріандр, щавель.
Капуста: цвітна, червонокачанна, пекінська.
Коренеплоди: редис, пастернак, буряк, морква.
Цибуля: дрібна цибуля-сівок, цибуля-батун, цибуля-порей.
Пряні трави: шавлія, орегано, ромашка, валеріана.
Для озимої сівби слід брати на 25—50 відсотків насіння більше, ніж для звичайної.
Залишити відповідь