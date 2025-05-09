Апетитні рисові биточки виходять зі смачної рисової каші на молоці, з кокосом і ваніллю.
- 150 г круглого рису
- 300 мл жирного молока
- 3 столові ложки кокосової стружки
- 2 столові ложки родзинок
- 2 маленькі яйця
- 2 столові ложки крохмалю
- дрібка ваніліну
- 2 столові ложки цукру
- чверть чайної ложки солі
- борошно
- олія
Рис залити холодною водою на 2 год., так він швидше звариться. Воду злити, залити крупу молоком, додати сіль. Зварити густу кашу. В гарячу додати родзинки, кокосову стружку, цукор, ваніль. Дати повністю охолонути під кришкою. Додати яйця, всипати крохмаль, розмішати. Сформувати круглі биточки. Обкачати в борошні. Смажити в гарячій олії по 3–4 хв. з кожного боку на вогні нижче середнього. Подавати зі сметаною.
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