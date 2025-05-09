Апетитні рисові биточки виходять зі смачної рисової каші на молоці, з кокосом і ваніллю.

150 г круглого рису

300 мл жирного молока

3 столові ложки кокосової стружки

2 столові ложки родзинок

2 маленькі яйця

2 столові ложки крохмалю

дрібка ваніліну

2 столові ложки цукру

чверть чайної ложки солі

борошно

олія

Рис залити холодною водою на 2 год., так він швидше звариться. Воду злити, залити крупу молоком, додати сіль. Зварити густу кашу. В гарячу додати родзинки, кокосову стружку, цукор, ваніль. Дати повністю охолонути під кришкою. Додати яйця, всипати крохмаль, розмішати. Сформувати круглі биточки. Обкачати в борошні. Смажити в гарячій олії по 3–4 хв. з кожного боку на вогні нижче середнього. Подавати зі сметаною.