Персик мій відцвітає, а чи можна обробляти деревце від кучерявості після цвітіння і чому так важко цієї напасті позбутися?

Леонід ЛЕГЕНЬКИХ. Дніпропетровська обл.

Кучерявість листків персика — хвороба небезпечна та важко виліковна, потребує регулярної комплексної боротьби. Поширена ця напасть настільки, що мало яке дерево обходить. Проявляється кучерявість дуже рано. Сприяє розвитку хвороби прохолодна дощова погода, надто ж у період розпускання листя. Уражені молоді листки відрізняються від здорових більшими розмірами та світло-зеленим або рожево-фіолетовим забарвленням. Листові пластинки місцями або повністю гофровані, грубіші. Такі листки згодом всихають і обпадають. Уражені пагони потовщуються, часто викривляються, мають вкорочені міжвузля, більшість із них відмирає. За сильного ураження дерева ослаблюються, починається камедетеча, різко падає врожайність.

Для того, щоб боротьба з кучерявістю була ефективною, необхідно чітко дотримуватись строків. Так, обробка персика фунгіцидами (протигрибковими препаратами) після цвітіння вже малоефективна. Адже кучерявість уражує зазвичай тільки молоді зелені пагони, через 6–8 днів після початку їх росту. Після того, як листя потовщилося, системні фунгіциди практично не можуть проникнути всередину уражених тканин і знищити грибок, який вже знаходиться всередині листків. Уражені листки вже не відновляться. А крім того, обробка в цей час може бути токсичною для зав’язі та молодих плодів.

Тож якщо виявили кучерявість після цвітіння, зробіть ось що. Передусім негайно видаліть уражені пагони та листя й знищіть за межами саду, поки грибки не встигли дати спори. Це допоможе запобігти подальшому поширенню інфекції на нові листки. Надалі забезпечуйте деревам хороший догляд:

підживлюйте комплексними мінеральними добривами, особливо з високим вмістом фосфору та калію;

регулярно, але помірно поливайте;

формуйте крону так, щоб могла добре провітрюватись, — здійснюйте санітарне обрізування, видаляючи загущені, слабкі та сухі гілки; це допоможе зменшити вологість і запобігти розвитку грибкових захворювань.

Восени після падолисту приберіть усе листя з пристовбурного кола, обробіть дерева та ґрунт під ними розчином мідного (1-відсотковим), залізного (3-відсотковим) купоросу або іншими протигрибковими препаратами.

При посадці обирайте сорти персика, які є більш стійкими до кучерявості, хоча насправді їх не так і багато (Пам’яті Родіонова, Онтаріо, Саммер леді та деякі інші).

Народними методами кучерявість, на жаль, не лікується.

Тарас КОВІНЬКА.