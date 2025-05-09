ЇЇ ФУНКЦІЇ

Печінка регулює рівень цукру та холестерину в крові, виробляє жовч, виводить токсини, генерує білки, зберігає вітаміни, утворює та розчиняє жири, а ще знешкоджує ліки, стероїдні гормони й алкоголь.

Метаболічна функція печінки допомагає накопичувати глюкозу у вигляді глікогену, який утримує воду. Печінка зберігає важливі вітаміни — A, D, E, K, B 12 , а також мінерали, зокрема залізо та мідь.

НЕБЕЗПЕКИ

Вірусні гепатити A, B, C, D, E та аутоімунні хвороби.

Неправильне харчування та ожиріння.

Вживання алкоголю.

Вуличні наркотики та токсичні хімікати.

Генетичні ураження.

АБИ ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВОЮ

Слідкуйте за харчуванням.

Уникайте продуктів із високим вмістом цукру, трансжирів і насичених жирів. Найбільше насичених жирів в обробленому м’ясі, наприклад, сосисках, шинці, бургерах.

Уживайте свіжі овочі та фрукти, бобові, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, жирну рибу та рослинні олії холодного віджиму.

Від алкоголю відмовтесь, а натуральну каву — пийте.

Алкоголь — один із найнебезпечніших чинників для печінки. Навіть невеликі дози можуть підвищити ризик розвитку раку печінки. Не споживайте газовані, особливо солодкі, напої: найкраща рідина — вода.

Кава — саме натуральна, без молока, а не розчинна чи її екстракти, — навпаки, може бути корисною: вона містить речовини, що захищають печінку.

Більше рухайтесь.

Щоденні 30 хв. руху можуть суттєво знизити навантаження на печінку. Виберіть заняття, яке вам подобається.

Уникайте «детоксів».

Жодні соки чи пігулки не «очищають» печінку. Цим займаються виключно її ферменти. Багато БАДів можуть бути шкідливими: наприклад, екстракти зеленого чаю, чистотілу, омели, звіробою мають гепатотоксичний ефект — тобто потенційно можуть пошкодити печінку, а не «почистити».

Перевіряйтеся на гепатити

Гепатити B і C часто безсимптомні, застерігають у Центрі громадського здоров’я України. Безоплатне тестування допоможе вчасно розпочати лікування. Якщо ви мали контакти, які є потенційно небезпечними для інфікування гепатитами В і С (з кров’ю чи іншими біологічними рідинами іншої людини): зверніться до сімейного лікаря для проходження експрес-тесту на виявлення гепатитів B і C.