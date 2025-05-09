ЇЇ ФУНКЦІЇ
Печінка регулює рівень цукру та холестерину в крові, виробляє жовч, виводить токсини, генерує білки, зберігає вітаміни, утворює та розчиняє жири, а ще знешкоджує ліки, стероїдні гормони й алкоголь.
Метаболічна функція печінки допомагає накопичувати глюкозу у вигляді глікогену, який утримує воду. Печінка зберігає важливі вітаміни — A, D, E, K, B12, а також мінерали, зокрема залізо та мідь.
НЕБЕЗПЕКИ
Вірусні гепатити A, B, C, D, E та аутоімунні хвороби.
Неправильне харчування та ожиріння.
Вживання алкоголю.
Вуличні наркотики та токсичні хімікати.
Генетичні ураження.
АБИ ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВОЮ
- Слідкуйте за харчуванням.
Уникайте продуктів із високим вмістом цукру, трансжирів і насичених жирів. Найбільше насичених жирів в обробленому м’ясі, наприклад, сосисках, шинці, бургерах.
Уживайте свіжі овочі та фрукти, бобові, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, жирну рибу та рослинні олії холодного віджиму.
- Від алкоголю відмовтесь, а натуральну каву — пийте.
Алкоголь — один із найнебезпечніших чинників для печінки. Навіть невеликі дози можуть підвищити ризик розвитку раку печінки. Не споживайте газовані, особливо солодкі, напої: найкраща рідина — вода.
Кава — саме натуральна, без молока, а не розчинна чи її екстракти, — навпаки, може бути корисною: вона містить речовини, що захищають печінку.
- Більше рухайтесь.
Щоденні 30 хв. руху можуть суттєво знизити навантаження на печінку. Виберіть заняття, яке вам подобається.
- Уникайте «детоксів».
Жодні соки чи пігулки не «очищають» печінку. Цим займаються виключно її ферменти. Багато БАДів можуть бути шкідливими: наприклад, екстракти зеленого чаю, чистотілу, омели, звіробою мають гепатотоксичний ефект — тобто потенційно можуть пошкодити печінку, а не «почистити».
- Перевіряйтеся на гепатити
Гепатити B і C часто безсимптомні, застерігають у Центрі громадського здоров’я України. Безоплатне тестування допоможе вчасно розпочати лікування. Якщо ви мали контакти, які є потенційно небезпечними для інфікування гепатитами В і С (з кров’ю чи іншими біологічними рідинами іншої людини): зверніться до сімейного лікаря для проходження експрес-тесту на виявлення гепатитів B і C.
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