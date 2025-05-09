Уряд створив нову можливість для власників зруйнованого росією житла: сертифікат «єВідновлення» можна використати як перший внесок за іпотекою «єОселя». Як це працює, хто може скористатися програмою і як подати заявку, розповідають у Кабміні.
ЩО ЗМІНИЛОСЯ
Раніше: якщо квартира коштувала більше за суму сертифіката — треба було доплачувати різницю.
Тепер: можна оформити іпотеку за програмою «єОселя» на всю суму, а сертифікатом покрити перший внесок.
Наприклад:
* сертифікат — 2 млн грн,
* житло — 3 млн грн,
* перший внесок — сертифікат,
* кредит — 1 млн грн.
ЯК У ТАКОМУ РАЗІ ПРИДБАТИ ЖИТЛО
- Подати заявку на участь у програмі «єОселя».
- Вказати сертифікат «єВідновлення» як перший внесок.
- Обрати банк або кілька банків для подання заявки.
Кошти з сертифіката бронюються на 30 днів.
Якщо не встигли оформити іпотеку — перебронюйте в «Дії».
ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ ПРОГРАМОЮ «єОСЕЛЯ»
Кредити під 3 відсотки річних:
- військові ЗСУ за контрактом;
- правоохоронці;
- медики;
- педагоги;
- науковці.
Кредити під 7 відсотків річних — для інших категорій, які відповідають умовам.
ЯКЕ ЖИТЛО МОЖНА ПРИДБАТИ ЗА ПРОГРАМОЮ
Загальні умови: житло віком до 3 років по всій Україні.
Для ВПО — до 10 років у будь-якому регіоні.
У прикордонних і прифронтових регіонах (Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області): військові, медики, педагоги, науковці та ветерани можуть обирати житло віком до 10 років.
ДЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ
Умови участі, перелік банків і повну інформацію шукайте тут: https://eoselia.diia.gov.ua/
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