Уряд створив нову можливість для власників зруйнованого росією житла: сертифікат «єВідновлення» можна використати як перший внесок за іпотекою «єОселя». Як це працює, хто може скористатися програмою і як подати заявку, розповідають у Кабміні.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ

Раніше: якщо квартира коштувала більше за суму сертифіката — треба було доплачувати різницю.

Тепер: можна оформити іпотеку за програмою «єОселя» на всю суму, а сертифікатом покрити перший внесок.

Наприклад:

* сертифікат — 2 млн грн,

* житло — 3 млн грн,

* перший внесок — сертифікат,

* кредит — 1 млн грн.

ЯК У ТАКОМУ РАЗІ ПРИДБАТИ ЖИТЛО

Подати заявку на участь у програмі «єОселя». Вказати сертифікат «єВідновлення» як перший внесок. Обрати банк або кілька банків для подання заявки.

Кошти з сертифіката бронюються на 30 днів.

Якщо не встигли оформити іпотеку — перебронюйте в «Дії».

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ ПРОГРАМОЮ «єОСЕЛЯ»

Кредити під 3 відсотки річних:

військові ЗСУ за контрактом;

правоохоронці;

медики;

педагоги;

науковці.

Кредити під 7 відсотків річних — для інших категорій, які відповідають умовам.

ЯКЕ ЖИТЛО МОЖНА ПРИДБАТИ ЗА ПРОГРАМОЮ

Загальні умови: житло віком до 3 років по всій Україні.

Для ВПО — до 10 років у будь-якому регіоні.

У прикордонних і прифронтових регіонах (Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області): військові, медики, педагоги, науковці та ветерани можуть обирати житло віком до 10 років.

ДЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ

Умови участі, перелік банків і повну інформацію шукайте тут: https://eoselia.diia.gov.ua/