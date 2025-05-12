Діти ветеранів і ветеранок, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти можуть отримати компенсацію від держави, інформують у Мінветеранів.

Хто має право:

діти зі статусом члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України;

діти ветеранів і ветеранок із інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;

діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Як отримати

Для закладів освіти:

Укласти договір із Мінветеранів про участь у проєкті. Бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію. За відсутності інформації про відповідний статус студента в ЄДЕБО — внести її протягом трьох робочих днів після отримання документів про такий статус від студента. Гарантувати, що державна допомога покриє всю вартість навчання на відповідний навчальний рік. Щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання бюджетних коштів. Інформувати здобувачів освіти про можливість отримати державну допомогу на оплату навчання.

Укладення договору з Мінветеранів

Ознайомитися з чинною редакцію Договору, розміщеного на вебсайті Мінветеранів. Заповнити заяву про приєднання. Підписати заяву про приєднання. Надіслати заяву про приєднання Мінветеранів.

Для дітей ветеранів

Порядок дій

Перевірити, чи бере заклад освіти участь у проєкті, звернувшись до його адміністрації. Подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус. Очікувати інформування про відшкодування коштів. Гроші надійдуть одразу на рахунок закладу освіти.

Державну допомогу надають разово у період дії експериментального проєкту в 2024/25 або 2025/26 навчальних роках.

Детальніше — за посиланням https://mva.gov.ua/…/yak-otrimati-kompensatsiu-za