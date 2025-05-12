Діти ветеранів і ветеранок, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти можуть отримати компенсацію від держави, інформують у Мінветеранів.
Хто має право:
- діти зі статусом члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України;
- діти ветеранів і ветеранок із інвалідністю внаслідок війни;
- діти учасників бойових дій;
- діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;
- діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.
Як отримати
Для закладів освіти:
- Укласти договір із Мінветеранів про участь у проєкті.
- Бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію.
- За відсутності інформації про відповідний статус студента в ЄДЕБО — внести її протягом трьох робочих днів після отримання документів про такий статус від студента.
- Гарантувати, що державна допомога покриє всю вартість навчання на відповідний навчальний рік.
- Щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання бюджетних коштів.
- Інформувати здобувачів освіти про можливість отримати державну допомогу на оплату навчання.
Укладення договору з Мінветеранів
- Ознайомитися з чинною редакцію Договору, розміщеного на вебсайті Мінветеранів.
- Заповнити заяву про приєднання.
- Підписати заяву про приєднання.
- Надіслати заяву про приєднання Мінветеранів.
Для дітей ветеранів
Порядок дій
- Перевірити, чи бере заклад освіти участь у проєкті, звернувшись до його адміністрації.
- Подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус.
- Очікувати інформування про відшкодування коштів. Гроші надійдуть одразу на рахунок закладу освіти.
Державну допомогу надають разово у період дії експериментального проєкту в 2024/25 або 2025/26 навчальних роках.
Детальніше — за посиланням https://mva.gov.ua/…/yak-otrimati-kompensatsiu-za
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