Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» передбачено підвищення в 2026 році соціальних стандартів, зокрема, розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Як ми вже повідомляли, з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 8647 грн (до 1 січня — 8000 грн).

* Зміна мінімальної заробітної плати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії непрацюючим особам, які досягли віку 65 років і мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно): з 1 січня 2026 року цей розмір не може бути меншим за 3458,80 грн — 40 відсотків мінімальної зарплати (ч.2 ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), роз’яснюють у ПФУ.

Із урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня збільшено розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зокрема тим, кому починаючи з 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка», кавалерам орденів Богдана Хмельницького, «За мужність», княгині Ольги, тим, кого нагороджено відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг».

* Відповідно до ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з 1 січня 2026 року зростають розміри прожиткового мінімуму. Збільшення розміру прожиткового мінімуму, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, з 2361 до 2595 грн є підставою для перерахунку з 1 січня мінімального та максимального розмірів пенсійної виплати та складових пенсій, розміри яких обчислюють, виходячи з прожиткового мінімуму (підвищень, надбавок, доплат тощо).

Для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, розмір мінімальної пенсії за віком зростає на 234 грн — до 2595 грн.

А у тих, хто має страховий стаж більш як 30/35 (20/25) років та пенсії яких більші мінімальних, перераховано доплату за понаднормовий стаж: за кожний повний рік страхового стажу понад зазначений пенсія збільшується на 1 відсоток величини 2595 грн.

Важливо! Особам, які працюють, розміри зазначених виплат збільшаться після звільнення.

* Незалежно від факту роботи з 1 січня перераховано розміри:

— мінімальних пенсій шахтарям і сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

— підвищень ветеранам війни (особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України);

— підвищень жертвам нацистських переслідувань;

— пенсій за особливі заслуги перед Україною.