Фарш — це набагато цікавіший інгредієнт, ніж просто основа для котлет. Його історія та способи використання в різних країнах можуть по-справжньому здивувати. Гнізда з фаршу — дуже зручні для індивідуальної подачі на стіл. У складі цієї страви є картопля, що можна вважати гарніром. Отже, виходить повноцінне меню: з гарніром і м’ясом.

1 кг фаршу

1 цибулина

2–3 мариновані огірки

1 картоплина

150 г твердого сиру

1 яйце

майонез

сіль, перець

пергамент

Цибулину дрібно порізати й обсмажити до золотавого кольору. Додати до фаршу, посолити та поперчити. Із пергаменту сформувати «човники», скрутивши по краях.

Намазка із сиру: сир натерти на тертушці, додати яйце і майонез, усе ретельно перемішати.

Огірки нарізати дрібненькими кубиками, сиру картоплю натерти на тертушці.

У «човники» викласти фарш, в середині зробити поглиблення, змастити майонезом. Зверху додати огірки, картоплю і закрити все «ковпачком» з підготовленої сирної намазки. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хв.

Леся БУШМА.