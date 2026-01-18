Фарш — це набагато цікавіший інгредієнт, ніж просто основа для котлет. Його історія та способи використання в різних країнах можуть по-справжньому здивувати. Гнізда з фаршу — дуже зручні для індивідуальної подачі на стіл. У складі цієї страви є картопля, що можна вважати гарніром. Отже, виходить повноцінне меню: з гарніром і м’ясом.
- 1 кг фаршу
- 1 цибулина
- 2–3 мариновані огірки
- 1 картоплина
- 150 г твердого сиру
- 1 яйце
- майонез
- сіль, перець
- пергамент
Цибулину дрібно порізати й обсмажити до золотавого кольору. Додати до фаршу, посолити та поперчити. Із пергаменту сформувати «човники», скрутивши по краях.
Намазка із сиру: сир натерти на тертушці, додати яйце і майонез, усе ретельно перемішати.
Огірки нарізати дрібненькими кубиками, сиру картоплю натерти на тертушці.
У «човники» викласти фарш, в середині зробити поглиблення, змастити майонезом. Зверху додати огірки, картоплю і закрити все «ковпачком» з підготовленої сирної намазки. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хв.
Леся БУШМА.
