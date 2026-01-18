Хурма — це справжня «зимова королева» фруктів. Її назва з латини (Diospyros) перекладається як «їжа богів» або «божественний вогонь».

Смак хурми дуже залежить від сорту. Найчастіше на прилавках ми бачимо:

корольок (шоколадна хурма): солодкий, навіть якщо твердий, має коричневу м’якоть, зазвичай не в’яже;

шарон: гібрид японської хурми та яблука, в нього немає кісточок, тонка шкірка, і він ніколи не в’яже;

медова (мандаринна): дуже м’яка та солодка, коли стигла, за консистенцією нагадує желе.

Триває сезон хурми. Багато людей роблять одну і ту ж помилку: їдять хурму на голодний шлунок. У твердому сорті фрукта є багато танінів, які склеюють білки в шлунку, утворюючи щільну грудку, яку йому важко проштовхнути. Починається спазм, здуття, сильний біль, аж до кишкової непрохідності. Отже, хурму їмо тільки після їжі.

Існує три правила, щоб хурма працювала на ваше здоров’я:

обирайте м’яку хурму, бо у твердій міститься втричі більше танінів і вони дають терпкість;

можна заморозити фрукт на 2–3 год. (танінів стає менше, терпкість зникає — шлунок працює спокійно, кишківник не стресує);

не поєднуйте хурму із білковою їжею (яйця, риба, м’ясо), бо це все збільшує ризик тієї самої «пробки».

Кому не можна:

людям, які не контролюють свій цукровий діабет;

у кого є камені в нирках;

людям із важким гастритом у фазі загострення.

Користь

Серце: хурма містить багато калію та магнію, що корисно для судин.

Зір і шкіра: за вмістом бета-каротину (який дає помаранчевий колір) хурма випереджає гарбуз і томати.

Йод: це один із небагатьох фруктів, багатих на йод, що важливо для щитоподібної залози.

Для зубів: цікаво, що попри солодкість хурма має бактерицидні властивості, які допомагають боротися з бактеріями в ротовій порожнині (проте через цукор зуби після неї все ж варто прополоскати).

Дітям давати хурму потрібно з обережністю:

— 6–12 місяців — можна спробувати трохи м’якого пюре сорту Шарон (без шкірки);

— 1–3 роки — можна давати невеликими шматочками, ретельно очистивши від шкірки;

— після 3 років — дитина може їсти хурму звичайними порціями (але все одно стежте за стиглістю).

У кулінарії

Хурма — це не тільки десерт. Вона чудово поєднується з несолоними продуктами:

1) салати: хурма + м’який сир (фета, моцарела або козячий) + рукола + кедрові горішки;

2) м’ясо: спробуйте запекти качку або курку зі скибочками хурми — вона дає ніжний солодкуватий присмак, подібний до айви;

3) закуска: шматочок хурми, загорнутий у тонку скибочку хамону або прошуто.

Підготувала Леся БУШМА.