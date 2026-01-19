Уряд затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2026 рік. Її бюджет становитиме 191,6 млрд грн — це на 16,1 млрд грн більше, ніж у 2025-му. Пріоритети ПМГ-2026 сформовані НСЗУ відповідно до рішень Уряду та реальних потреб населення в умовах війни. У фокусі — здорове серце, травма війни та здорове дитинство, зазначають у Національній службі здоров’я України.

ПМГ-2026 переходить від оплати «за кількість» до оплати за складність, якість і реальну потребу пацієнта. Ресурс спрямовується туди, де допомога складна, критична і життєво необхідна.

* Здорове серце — стратегічний пріоритет

Комплексний маршрут: від профілактики та діагностики — до лікування і реабілітації.

Зростає фінансування допомоги при інсульті (3,2 млрд грн) та інфаркті (1,5 млрд грн).

Кардіохірургія оплачується по-новому: складні операції отримують значно вищі тарифи. Наприклад, коронарне шунтування при високій складності — до 205,6 тис. замість 58 тис. грн.

Окремий акцент — дитяча кардіохірургія, щоб діти з вродженими вадами серця мали доступ до високоспеціалізованої допомоги без фінансових бар’єрів.

* Первинна та екстрена допомога — більше підтримки

Первинна допомога: 29,5 млрд грн, капітаційна ставка — 1007,3 грн на пацієнта.

Екстрена медична допомога: 12,7 млрд грн, базова ставка — 375 грн. Це означає стабільніші умови для медиків і швидший доступ до допомоги для пацієнтів.

* Амбулаторна допомога — акцент на діагностику і лікування

Оплата — не за кількість відвідувань, а за складні обстеження, консультації та клінічне ведення пацієнта.

Запроваджуються зрозумілі механізми, щоб кошти йшли саме на лікування, а не формальні послуги.

* Доступні ліки — безперервність лікування

Бюджет програми — 8,7 млрд грн (+1,55 млрд).

Розширення переліку препаратів, зокрема для людей із серцево-судинними та хронічними захворюваннями.

* Травма війни — повний шлях від порятунку до відновлення

Хірургія важких поранень і мінно-вибухових травм: 19,53 млрд грн (зростання з 15,99 млрд).

Реабілітація після травм, ампутацій, інсультів та інфарктів — 6,97 млрд грн.

* Посилюється фінансування стаціонарної психіатричної допомоги — до 5,6 млрд грн, з урахуванням складності та тривалості лікування.

* Здорове дитинство — безперервна турбота

Первинна допомога дітям 0–17 років — 8,2 млрд грн.

Допомога передчасно народженим і тяжкохворим немовлятам — 1,6 млрд грн.

Реабілітація немовлят — 272,5 млн грн.

Удосконалюється модель фінансування надання медичної допомоги дітям до чотирьох років, які опинилися в найуразливіших життєвих обставинах: це діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, а також — з фізичними або інтелектуальними порушеннями.

До Програми медичних гарантій-2026 вводиться пакет «Медична допомога дітям, які потребують лікування та постійного спостереження». Він передбачає безперервну, цілодобову медичну допомогу, професійний догляд і супровід розвитку таких дітей із перших років життя. На цю послугу передбачаються видатки за базовою капітаційною ставкою в розмірі 34600 грн на місяць за одну дитину. Раніше така допомога фінансувалася в рамках субвенції місцевим бюджетам з державного.

Також у 2026 році пріоритетом залишається підтримка закладів і медичних команд, що працюють у прифронтових та безпеково навантажених регіонах.

ПМГ-2026 — це 46 пакетів послуг і чіткі пріоритети підтримки там, де ризики найбільші. Програма охоплює всі рівні медичної допомоги та залишається ключовим інструментом забезпечення безоплатної медичної допомоги для українців.