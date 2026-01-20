Кабмін ухвалив зміни до урядової постанови, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години у разі оголошення надзвичайної ситуації в енергетичному секторі, інформує Мінрозвитку громад та територій України.

Рішення спрямоване на забезпечення доступу громадян до Пунктів незламності та безперервної роботи об’єктів критичного життєзабезпечення в умовах тривалих відключень електро- та теплопостачання.

Як працюватимуть оновлені правила у разі запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці:

Доступ до Пунктів незламності буде можливий цілодобово (24/7). Для цього не потрібні спеціальні перепустки. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо громадяни прямують саме до Пункту незламності. Робота громадського транспорту визначатиметься рішенням місцевої влади з урахуванням безпекової ситуації. Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, автозаправні станції, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри, за умови наявності:

автономного живлення,

опалення,

стабільного зв’язку,

можливості підзарядки пристроїв і безкоштовного гарячого чаю.