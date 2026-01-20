«Укрзалізниця» відкриває ще 50 пунктів незламності на менших вокзалах і станціях у різних регіонах країни, зокрема на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині та Дніпропетровщині, йдеться у повідомленні Урядового порталу.

На залізничних вокзалах по всій країні вже працює 97 опорних пунктів незламності. Вони відкриті цілодобово й доступні для всіх, хто потребує підтримки: тут можна зігрітися, перепочити, підзарядити телефони та інші гаджети.

Кожен пункт забезпечений резервним живленням, стабільним зв’язком, водою та всім необхідним для тривалого перебування. Відвідувачів також пригощають гарячим чаєм.

На 40 вокзалах облаштовано спеціальні зони для батьків із дітьми. У них передбачені місця для годування та сповивання малюків, зручні зони очікування, розмальовки, набори для творчості та настільні ігри.

Окрім стаціонарних пунктів, у Броварах, Фастові, Борисполі та Василькові продовжують працювати «Вагони незламності» — мобільні пункти допомоги. З’являться вони і в Ірпені, Бучі, Вишневому, Боярці та Бородянці. Спільно з місцевою владою опрацьовується відправка таких вагонів в інші регіони, де це необхідно.

На Київщині також розгортають роботу Food Train — спеціального потяга для забезпечення людей гарячим харчуванням.