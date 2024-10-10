Якщо у вас в холодильнику є лише кілька мисливських ковбасок, а нагодувати треба велику родину, приготуйте ароматне овочеве рагу. Страва виходить з насиченим копчено-пряним смаком.

4 мисливські ковбаски

1 велика цибулина

1 велика морквина

4 середні картоплини

1 солодка перчина

1 великий помідор

олія

2 столові ложки кетчупу

2 столові ложки сметани

1 чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

1 чайна ложка паприки

2 зубчики часнику

Цибулину та морквину нарізати невеликими кубиками. Обсмажити в олії цибулю до золотавості. Додати моркву, тушкувати разом до м’якості моркви. Додати середні кубики картоплі, обсмажити разом 2 хв. Далі — кубики перцю та помідора, смажити разом 2 хв. Ковбаски почистити, нарізати кружальцями. Додати до овочів, смажити 2 хв. Влити пів склянки води, накрити сковорідку кришкою, тушкувати рагу 15 хв. на слабкому вогні до готовності картоплі.

Сметану розтерти з вичавленим часником, кетчупом, сіллю, перцем і паприкою. Влити суміш до рагу, перемішати. За необхідності досолити. Тушкувати під кришкою ще 5 хв. від моменту повторного закипання. Подавати теплим.