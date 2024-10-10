Якщо у вас в холодильнику є лише кілька мисливських ковбасок, а нагодувати треба велику родину, приготуйте ароматне овочеве рагу. Страва виходить з насиченим копчено-пряним смаком.
- 4 мисливські ковбаски
- 1 велика цибулина
- 1 велика морквина
- 4 середні картоплини
- 1 солодка перчина
- 1 великий помідор
- олія
- 2 столові ложки кетчупу
- 2 столові ложки сметани
- 1 чайна ложка солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 1 чайна ложка паприки
- 2 зубчики часнику
Цибулину та морквину нарізати невеликими кубиками. Обсмажити в олії цибулю до золотавості. Додати моркву, тушкувати разом до м’якості моркви. Додати середні кубики картоплі, обсмажити разом 2 хв. Далі — кубики перцю та помідора, смажити разом 2 хв. Ковбаски почистити, нарізати кружальцями. Додати до овочів, смажити 2 хв. Влити пів склянки води, накрити сковорідку кришкою, тушкувати рагу 15 хв. на слабкому вогні до готовності картоплі.
Сметану розтерти з вичавленим часником, кетчупом, сіллю, перцем і паприкою. Влити суміш до рагу, перемішати. За необхідності досолити. Тушкувати під кришкою ще 5 хв. від моменту повторного закипання. Подавати теплим.
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