Серед основних функцій ТЦК та СП, визначених законодавством, є зокрема такі.
- Отримання довідки про проходження військової служби.
- Оформлення УБД.
- Видача військових квитків.
- Направлення на ВЛК та МСЕК.
- Взаємодія з військовим, який перебуває на лікуванні, у відпустці або відрядженні (взяття на облік, відправлення на стаціонарне лікування, отримання документів для звільнення, відпустки тощо).
- Зняття з обліку у зв’язку з непридатністю.
- Розрахунок вислуги років (для тих, хто звільняється зі служби).
- Оформлення пенсії.
Проте звернутися до ТЦК та СП для отримання перерахованих послуг можуть лише військові Збройних Сил України, зазначають у Правозахисному центрі для військових «Принцип». А отримати УБД у ТЦК та СП можуть тільки військові, які вже звільнені зі служби.
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