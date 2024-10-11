Серед основних функцій ТЦК та СП, визначених законодавством, є зокрема такі.

Отримання довідки про проходження військової служби.

Оформлення УБД.

Видача військових квитків.

Направлення на ВЛК та МСЕК.

Взаємодія з військовим, який перебуває на лікуванні, у відпустці або відрядженні (взяття на облік, відправлення на стаціонарне лікування, отримання документів для звільнення, відпустки тощо).

Зняття з обліку у зв’язку з непридатністю.

Розрахунок вислуги років (для тих, хто звільняється зі служби).

Оформлення пенсії.

Проте звернутися до ТЦК та СП для отримання перерахованих послуг можуть лише військові Збройних Сил України, зазначають у Правозахисному центрі для військових «Принцип». А отримати УБД у ТЦК та СП можуть тільки військові, які вже звільнені зі служби.