Відчуття безсилля — це момент, коли складається враження, що ви не здатні вплинути на ситуацію, і всі ваші зусилля виявляються марними. Це може бути виснажливим як емоційно, так і фізично, зауважують фахівці Психологічної підтримки.

ЗВІДКИ Ж ПОХОДИТЬ БЕЗСИЛЛЯ?

Нерозв’язні проблеми. Тривалий марний пошук виходу може призвести до відчуття безвиході.

Тривалий марний пошук виходу може призвести до відчуття безвиході. Несподівані втрати. Смерть близьких, втрата роботи чи житла можуть спричинити глибокий дискомфорт.

Смерть близьких, втрата роботи чи житла можуть спричинити глибокий дискомфорт. Відсутність підтримки. Коли почуваєтеся самотніми у своїх труднощах, це посилює відчуття безсилля.

Коли почуваєтеся самотніми у своїх труднощах, це посилює відчуття безсилля. Перевтома. Вичерпаність ресурсів робить нас уразливими та безсилими.

ЧОМУ НЕ ВАРТО З НИМ БОРОТИСЯ

Коли все йде не так, як хочеться, виникає бажання зібратися і продовжити боротьбу. Проте краще дайте собі дозвіл на відпочинок і відновлення.

Прийміть свої почуття. Скажіть собі чесно: «Я не можу змінити цю ситуацію». Прийняття безсилля свідчить про вашу готовність рухатися далі, шукати нові можливості та змінювати те, що залежить від вас.

ЯК ПОДОЛАТИ ЦЕ ВІДЧУТТЯ

Зосередьтеся на моменті «тут і зараз». Глибоке дихання допоможе заспокоїти нервову систему. Сфокусуйтеся на тому, що можете контролювати в цей момент, наприклад, своїй поставі чи рухах. Це допоможе почуватися сильнішими і впевненішими.

Перегляньте свою перспективу. Відчуття безсилля часто зростає через нереалістичні очікування або завищене почуття контролю. Запитайте себе, чи дійсно не маєте ніякого впливу на ситуацію. Можливо, ще не використали всі можливості.

Зосередьтеся на тому, що можете змінити. Складіть список речей, які можете контролювати або змінити, навіть якщо вони здаються незначними.

Наприклад, якщо нинішня робота вас виснажує, почніть шукати нову. Або приєднайтеся до групи підтримки, щоб не почуватися самотнім. Зосередьтеся на цих кроках і почніть їх реалізовувати.

Попросіть про допомогу. Не бійтеся звертатися по підтримку до близьких або професіоналів. Поділіться переживаннями з тими, кому довіряєте. Спільне подолання труднощів може зміцнити ваші стосунки й надихнути на нові дії.

Пам’ятайте, що відчуття безсилля — це лише тимчасовий стан. Крок за кроком ви можете повернути собі контроль над власним життям, запевняють психологи. Головне — не зациклюватися на проблемі, а шукати ресурси для її вирішення.