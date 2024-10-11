Хрін — рослина «з перцем» не лише на смак, а й за характером. Тоді як одні скаржаться, що не можуть вивести його з ділянки, іншим ніяк не вдається добитись того, щоб він прижився. Навіть якщо ви щасливий власник грядки з хроном, його ще потрібно правильно зберегти на зиму.

Листя починають зрізувати ще влітку під час консервації. Однак сильне зрізування знижує врожай коренів, тож варто замислитись, що для вас важливіше: вершки чи корінці? А от корені копають восени, коли листя починає жовкнути та в’янути. Для роботи обирають суху днину.

Підкопують кущі лопатою або вилами, вибираючи найменші корінці. Адже якщо залишити, навесні з них виростуть молоді рослини, які згодом захоплюватимуть все більшу територію.

Листя та черешки обрізають. Викопані корені швидко втрачають пружність, тому їх одразу очищують від землі та бічних розгалужень і сортують, адже не кожен корінь годиться для зберігання. Найбільш підхожі — 2–3-річні. Старші стають жорсткими, волокнистими, сухими та малоароматними. Товарні корені мають бути рівні, міцні, без пошкоджень, довжиною 20–25 см. Зберігають корені хрону при температурі близько нуля градусів, відносній вологості повітря 80–90 відсотків і хорошій вентиляції. Їх горизонтально укладають у ящики з піском — і так можуть зберігатись багато місяців. Перед тим близько доби підсушують.

ЯК ЩЕ ЗБЕРІГАЮТЬ

У холодильнику при температурі не вище 5 градусів — хрін закладають у пакети, щільно зав’язують і кладуть на нижню полицю. Зберігається 30–40 днів.

На балконі — зберігають так само, як і в погребі, у ящику з піском.

— зберігають так само, як і в погребі, у ящику з піском. У консервованому вигляді — подрібнюють на дрібній тертушці, додають трохи води, оцту, солі, цукру тощо та консервують.

— подрібнюють на дрібній тертушці, додають трохи води, оцту, солі, цукру тощо та консервують. У морозильній камері — корені чудово зберігають свій смак і аромат. Перед заморожуванням їх нарізають на часточки завдовжки 2–4 см та завтовшки 1–1,5 см, засипають у пакети чи контейнери й закладають на зберігання. Щоправда, після розморожування хрін буде вже не такий пружний.

— корені чудово зберігають свій смак і аромат. Перед заморожуванням їх нарізають на часточки завдовжки 2–4 см та завтовшки 1–1,5 см, засипають у пакети чи контейнери й закладають на зберігання. Щоправда, після розморожування хрін буде вже не такий пружний. У сушеному вигляді — нарізають тонкими кружальцями, викладають на встелене пергаментом деко та висушують у духовій шафі або електросушарці за температури 40–50 градусів.

До речі! Сусідству з хроном у погребі будуть раді чимало овочів, адже він виділяє фітонциди, які запобігають появі плісняви та гнилей. Якщо дотримуєтесь місячного календаря, то хрін рекомендується викопувати на спадному Місяці, коли в нього уповільнюється сокорух.

Сторінку підготувала Лідія ГЕРАЩЕНКО.