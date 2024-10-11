Такий пиріг можна пекти не лише зі зливами, а й з грушами та яблуками. Я роблю з різними начинками, нарізані фрукти просто викладаю на тісто, а зверху присипаю пісочною крихтою. Після випікання вона смачно хрумтітиме.

На форму 20х30 см

Тісто:

2 середні яйця

100 г цукру

50 г вершкового масла

120 мл молока

240–250 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

дрібка солі

дрібка ваніліну

0,5 чайної ложки кориці

700 г слив

Пісочна крихта:

90 г цукру

130 г борошна

80 г вершкового масла

Для тіста в миску викласти яйця, цукор, ваніль і сіль. Збити міксером на пишну світлу масу. Влити розтоплене та охолоджене масло й молоко. Знову збити міксером. Всипати борошно, розпушувач. Збити міксером на середній швидкості до однорідності.

Для присипки в миску всипати цукор і борошно, додати кубики холодного масла. Швидко перетерти руками на вологу крихту.

Форму для випічки застелити пергаментом. Розподілити тісто. Викласти половинки слив зрізом догори, злегка вдавлюючи фрукти в тісто. Трохи присипати корицею. Притрусити пісочною крихтою.

Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 40–45 хв. Крихта має підзолотитися.

Особливість цього сливового пирога в тому, що його можна заморозити, а потім розігріти. Загорніть готовий охолоджений пиріг у харчову плівку та поставте в морозилку. За потреби дістаньте, дайте відтанути за кімнатної температури. Зніміть плівку, покладіть на деко і поставте в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 10–15 хв.

Марьяна ПАНІВ. м. Івано-Франківськ.