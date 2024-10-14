Український Червоний Хрест інформує про Програму REDpreneurUA, започатковану глобальною франшизою REDpreneur за підтримки Австрійського Червоного Хреста, яка передбачає безкоштовне навчання з усіх аспектів ведення бізнесу ВПО, ветеранів і осіб з інвалідністю. Долучитися до неї можуть як особи, котрі планують започаткувати власну справу, так і підприємці, що прагнуть освоїти нові напрями.

Участь у проєкті можуть взяти люди віком від 18 до 59 років, які належать до однієї з категорій населення:

внутрішньо переміщені особи;

особи з інвалідністю;

ветерани;

жінки у складних життєвих обставинах;

опікуни, багатодітні батьки, одинокі батьки;

безробітні.

Пріоритет під час відбору надаватимуть учасникам, котрі прагнуть заснувати новий бізнес і створити нові можливості для зайнятості, а також підприємцям, які планують запуск стартапів або соціальних бізнесів, спрямованих на відновлення та розвиток України.

Охочі взяти участь у програмі мають проживати на території України та мати стабільний доступ до інтернету для проходження навчання.

Зареєструватися на участь у програмі можна до 20 жовтня цього року за посиланням: https://ee.urcs.org.ua