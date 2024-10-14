Не секрет, що багато хто з нас намагається лікувати грип чи застуду власними силами, використовуючи різні популярні рецепти. Та чи помічні вони, чи навпаки — можуть і зашкодити? МОЗ розповідає про деякі з них, застерігаючи від самолікування.

ЧАСНИКОТЕРАПІЯ

Не існує доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню. Водночас його надмірне вживання може спричинити розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія — спровокувати кашель і спазм бронхів, якщо людина хворіє або має проблеми з дихальною системою.

ВІТАМІН С

Жодні дослідження не довели, що цей вітамін ефективний проти грипу. Разом із тим вживання великої кількості вітаміну С здатне спровокувати каменеутворення в нирках, а надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою. Також надмірне вживання вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій.

ГІРЧИЦЯ У ШКАРПЕТКИ ТА ГІРЧИЧНИКИ

Теплова дія гірчичників і гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів. Ефірні олії гірчиці можуть спричинити алергічні реакції та навіть бронхоспазм. Передусім це небезпечно для дітей.

ДИХАННЯ ПАРОЮ ВІД ГАРЯЧОЇ КАРТОПЛІ

Вологе повітря під час застуди корисне. Але йдеться не про гарячу пару. Дихання парою від гарячої картоплі може спричинити опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо в дітей.

ПОЛОСКАННЯ РОЗЧИНОМ СОЛІ, СОДИ ТА ЙОДУ

Сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Міцний сольовий розчин, а ще й із йодом, може спричинити пошкодження слизової. До того ж йод не можна ковтати.

Для лікування застуди та грипу вибирайте сучасні та безпечні лікарські засоби! Але спершу проконсультуйтеся зі своїм лікарем, наголошують у МОЗ. Завдяки сервісу е-рецептів для пацієнтів це максимально зручно.