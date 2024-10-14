Осінь — найсприятливіша пора для побілки дерев. Білять дерева в суху безвітряну погоду. Фарбують весь штамб і скелетні гілки на третину довжини. З обережністю білять молоді дерева, аби не завдати молодій корі опіків. До складу побілки додають різні компоненти, змішуючи так, щоб не було грудочок.

Вапно — головна складова суміші. Воно захищає дерева та забарвлює стовбури і гілки в білий колір. Завдяки білизні ті відбиватимуть сонячні промені та будуть захищені від опіків. Для побілки дерев використовують гашене вапно.

Крейда — чинить більш м’яку дію, аніж вапно, тож підходить для обробки молодих дерев, але змивається швидше.

Глина робить суміш в’язкішою, а отже, покриття не так швидко змиватиметься дощами. А ще захищає від опіків, замазує тріщини та пошкодження на корі.

Клей виконує роль прилипача, завдяки йому суміш тримається довше. Але з ним треба обережно, бо надмірна кількість заважатиме корі дихати. Краще віддати перевагу столярному чи шпалерному, а от ПВА бажано не використовувати.

Мило застосовують замість клею, воно також посилює прилипання розчину. Є більш щадним, аніж клей, але функції прилипача має слабкіші. Водночас захищає дерева від появи мохів і лишайників.

Зазвичай використовують звичайне господарське мило, але краще брати так зване зелене. Воно діє як фунгіцид і інсектицид, тобто захищає від шкідників та хвороб.

Поліпшує прилипання суміші і гній. До того ж збагачує розчин корисними речовинами.

Молоко та сироватка також виконують функцію прилипача і дозволяють побілці довше не змиватись із кори, а ще захищають від грибкових хвороб.

Фунгіциди (мідний і залізний купорос, бордоська суміш тощо) є чудовою профілактикою грибкових хвороб. Їх слід обов’язково додавати, якщо дерева уражені.

Карболова кислота завдяки своєму запаху захищає дерева від мишей і зайців.

Рецепти

1.

2 кг гашеного вапна,

300 г мідного купоросу,

1 ст.л. карболової кислоти,

10 л води.

Вапно розчиняють у воді. Мідний купорос спочатку розводять у невеликій кількості гарячої води, а потім доливають до вапняної суміші. Додають карболову кислоту.

2.

1 л молока або молочної сироватки,

2–2,5 кг крейди,

1 кг глини,

100 мл зеленого мила,

10 л води.

3.

3 кг меленої крейди,

300 г мідного купоросу,

5–7 ст.л. крохмалю,

10 л води.

Крейду розчинити у воді, окремо розвести в 1 л води мідний купорос, влити у крейдяний розчин. Крохмаль розчинити у 0,5 л води, заварити, влити в основний розчин, усе ретельно розмішати.

4.

250 г мідного купоросу,

1 кг вапна,

2 кг глини,

10 л води.

5.

2 кг крейди,

400 г мідного купоросу,

100 г казеїнового клею,

10 л води.

6.

1 л молока або молочної сироватки,

2–2,5 кг крейди,

1 кг глини,

100 мл мила,

10 л води.

7.

2–2,5 кг вапна,

1 кг глини,

1 кг коров’ячого гною,

300 г мідного купоросу,

10 л води.

Вапно погасити, окремо розвести в гарячій воді мідний купорос, влити у вапно, глину та гній попередньо розмішати з невеликою кількістю води до однорідного стану, змішати всі складники. Дати настоятися 2 год. та побілити дерева.

8.

2–2,5 кг гашеного вапна,

300 г мідного купоросу,

100 г казеїнового клею,

10 л води.

9.

2 кг вапна

300 г залізного купоросу

1–2 лопати гною,

пів бруска господарського мила,

1 ст.л. карболової кислоти,

10 л води.

10.

2 кг вапна,

250–300 г мідного купоросу,

1 кг коров’ячого гною,

50 г березового дьогтю (діє як і карболова кислота),

пів бруска господарського мила,

10 л води.

У спеціалізованих магазинах є готові суміші для побілки. Це хороший варіант для тих, хто не хоче морочитися, хоча він і дорожчий. Такі суміші ще й містять компоненти, що посилюють захисні функції дерева. Також для побілки використовують акрилову або водоемульсійну фарбу. Вона добре тримається навіть після дощу і не заважає дереву дихати.

Важливо! Як уже згадувалось, найбільш ефективною вважають осінню побілку. Вона захищає дерева від сонця взимку та запобігає розтріскуванню кори при температурних перепадах. А ще знижує кількість шкідників, які мають намір зимувати під корою. Працюють у засобах захисту!

Перш ніж білити дерева, пристовбурне коло вкривають плівкою чи полотном. Стовбур уважно оглядають, зішкрібають лишайники та мох, з тріщин вимітають комах. Рани та спили замазують садовим варом. Лише після того розпочинають побілку.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.