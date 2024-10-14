Секрет цих чудових котлет у тому, що замість хліба додаємо у фарш манку, завдяки чому вони стають неймовірно м’якими, пишними та соковитими.

1 кг фаршу асорті

1 середнє яйце

4 столові ложки манної крупи

1 велика цибулина

2–3 невеликі зубчики часнику

1 неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

панірувальні сухарі

Цибулину та часник подрібнити блендером. Яйця збити до пишності міксером — так котлети вийдуть ще більш пухкими. Викласти в миску фарш, цибулю та часник, яйця, посолити, поперчити. Всипати манку, ретельно перемішати. Залишити на столі на 20 хв. — манка має набухнути.

Зліпити котлети. Запанірувати в сухарях. Швидко обсмажити на сильному вогні до хрусткої скоринки — до готовності не доводити. Викласти котлети у форму для запікання, накрити фольгою. Поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікати 20 хв.