Секрет цих чудових котлет у тому, що замість хліба додаємо у фарш манку, завдяки чому вони стають неймовірно м’якими, пишними та соковитими.
- 1 кг фаршу асорті
- 1 середнє яйце
- 4 столові ложки манної крупи
- 1 велика цибулина
- 2–3 невеликі зубчики часнику
- 1 неповна чайна ложка солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- олія
- панірувальні сухарі
Цибулину та часник подрібнити блендером. Яйця збити до пишності міксером — так котлети вийдуть ще більш пухкими. Викласти в миску фарш, цибулю та часник, яйця, посолити, поперчити. Всипати манку, ретельно перемішати. Залишити на столі на 20 хв. — манка має набухнути.
Зліпити котлети. Запанірувати в сухарях. Швидко обсмажити на сильному вогні до хрусткої скоринки — до готовності не доводити. Викласти котлети у форму для запікання, накрити фольгою. Поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікати 20 хв.
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