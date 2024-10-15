На вебпорталі електронних послуг ПФУ функціонує сервіс, що дозволяє в зручний спосіб подати документи про стаж роботи, набутий до набрання чинності Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», нагадують у відомстві.

Сервіс дозволяє завантажити скановані копії таких документів, що підтверджують стаж:

трудова книжка;

військовий квиток;

диплом (свідоцтво, атестат) про очне навчання;

свідоцтво про народження дитини;

документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабміну від 12.08.93 №637.

Щоб скористатися сервісом, потрібно авторизуватись на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) у розділі «Комунікації з ПФУ». Після цього слід обрати пункт «Відомості про трудові відносини», де є можливість завантажити необхідні документи.

Важливо. Доцільно заздалегідь підготувати скановані копії документів про стаж — кожну сторінку окремо або повний документ зі всіма сторінками як окремий файл.

Вимоги до сканованих документів:

режим сканування — кольоровий;

формат — JPG або PDF;

розмір кожного файлу — не більше 1 Мб.

Алгоритм дій — за посиланням: https://tinyurl.com/2ud8vnab