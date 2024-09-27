Ці ліниві вареники готуються без розкочування тіста, що дуже економить час. Вони виходять не забиті борошном, сир відчувається добре, вареники не розпадаються, в міру солодкі.

400 г кисломолочного сиру

2 маленькі яйця

250 г борошна

0,5 чайної ложки солі

3 столові ложки цукру

дрібка ванілі

У миску викласти сир. Краще обирати не вологий. Якщо вогкий, добре віджати. Додати яйця, цукор, ваніль і сіль, розтерти. Поступово всипати борошно, його кількість залежить від розміру яєць і вологості сиру. Має вийти еластичне, трохи липке тісто. Зібрати за допомогою ложки в акуратну грудку. Викласти грудку тіста на пласку тарілку, розплющити акуратно ложкою по тарілці на висоту приблизно 2 см. У каструлі закип’ятити воду, посолити. Формуємо вареники: виделку занурювати в окріп і нею відділяти шматочки тіста потрібного вам розміру. Викладати одразу в окріп. Готувати з моменту закипання 5 хв.

Готові вареники подавати з вершковим маслом і сметаною.