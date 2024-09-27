Завдяки програмі «Доступні ліки» українці з серцево-судинними захворюваннями можуть отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою, нагадують у НСЗУ.
Усього до програми «Доступні ліки» включено 229 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань, зокрема для профілактики інфарктів та інсультів. Із них 48 — без доплати.
Що потрібно, аби почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою.
- Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги, котрий випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень і діагнозу. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).
- Із рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова — наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».
Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів від дати виписування.
- Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.
Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:
- через дашборд на сайті НСЗУ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. У меню зліва оберіть ваш населений пункт і потрібний напрям програми реімбурсації;
- через чат-бот «Спитай Гриця»: https://t.me/SpytaiGrytsia_bot;
- зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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