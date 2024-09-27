Насправді ці фрази стали своєрідним кліше, яке ми часто чуємо в моменти життєвих труднощів. Людину начебто намагаються підтримувати, однак подібні підбадьорювання приносять більше шкоди, ніж користі, стверджують фахівці Психологічної підтримки «Розкажи мені». Адже не враховується глибина переживань людини, їй не залишають права на слабкість і не пропонують конкретних шляхів розв’язання проблеми.

Важливо розуміти: людина, котра опинилась у складних умовах або переживає щось важке та страшне, може не витримувати, не справлятися і не бути сильною. Вона має право на негативні емоції. І це нормально, адже ми всі живі істоти з почуттями. Намагання бути сильною і усміхатися, ховаючи свої переживання, — це шлях у нікуди.

Справлятися із травмою означає дозволяти собі відчувати все, що відчувається, і робити те, що необхідно в цей момент: плакати, боятися, прохати про допомогу або навіть нічого не робити у дні, коли зовсім безсилі. Єдиною справжньою ознакою того, що людина впоралася, є те, що вона має почуття і продовжує жити далі.

Якщо в процесі перебування у важкій ситуації вона даватиме волю своїм почуттям, то потім може і не знадобитися терапія та інші заходи травмотерапії.

Як допомогти людині у важкій ситуації? Бути поруч, слухати, підтримувати, але не намагатися змусити когось бути сильним, коли вони цього не відчувають. Кожен переживає травму по-своєму. Важливо — бути уважними, співчутливими і готовими підтримати, коли це потрібно.