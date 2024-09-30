Спадковий договір — це правочин, за яким одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача, роз’яснює Мін’юст. Питання спадкового договору врегульовано главою 90 Цивільного кодексу України та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5.

Спадковий договір укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабміном.

Спадкові договори посвідчує нотаріус за зверненням заінтересованих осіб: набувача та відчужувача.

Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа.

Предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.

Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Спадкові договори, предметом яких є нерухоме майно, посвідчує нотаріус з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження. При цьому правила забезпечення реалізації права купівлі частки у праві спільної часткової власності не застосовують.

Документ, що посвідчує право власності на майно, після його огляду нотаріусом повертають власнику майна (відчужувачу), а в тексті договору зазначають назву цього документа, номер і дату його видачі та найменування юридичної особи, яка його видала. У разі коли посвідчення спадкового договору здійснюється на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в тексті правочину зазначають посилання на цей реєстр, номер і дату отримання інформації з нього.

Якщо предметом спадкового договору є майно, право власності на яке підлягає державній реєстрації, нотаріус у тексті договору зазначає про необхідність реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після смерті відчужувача.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

На майно, яке є предметом спадкового договору, нотаріус накладає заборону відчуження у встановленому порядку, про що робить напис на всіх примірниках договору.

Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.

Відчужувач має право призначити особу, котра здійснюватиме контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

У разі смерті відчужувача на підставі свідоцтва органу цивільного стану про смерть нотаріус знімає заборону відчуження.

РОЗІРВАННЯ

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача в разі невиконання набувачем його розпоряджень або на вимогу набувача в разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

ПРИПИНЕННЯ

Дія договору припиняється у разі смерті фізичної особи — набувача або ліквідації юридичної особи — набувача за спадковим договором, а на примірниках договору за письмовою заявою відчужувача нотаріус вчиняє відповідний напис.

ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ

Спадковий договір може бути визнаний недійсним із загальних підстав, визначених ст.215 Цивільного кодексу України.

Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1–3, 5 та 6 ст.203 Кодексу.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).