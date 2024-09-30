Улітку відпочивала в Карпатах, і була шокована кількістю борщівника на узбіччях, біля річки, просто в полі. Мені неодноразово доводилося лікувати пацієнтів з обпеченою, наче жива рана, шкірою, вкритою великими болючими пухирями. То — наслідок їх контакту з борщівником.

Хто не знає, борщівник — це така висока рослина з лапатим листям і білими квітами у вигляді парасольок. Красива, але вкрай небезпечна. До нас вона прийшла з росії, а звідти нічого доброго не буває. Борщівник має отруйний сік, який стає особливо небезпечним, коли потрапляє на шкіру та опромінюється сонцем.

КОЛИ ВИ ПОБАЧИЛИ ЦЮ РОСЛИНУ

не торкайтесь її і навчіть дітей обходити десятою дорогою. Коли йдете незнайомим полем — взувайте закрите взуття.

ЯКЩО ВСЕ Ж ОБПЕКЛИСЯ

Негайно промийте уражену шкіру водою з милом. Помийте також руки і під нігтями. Прикрийте одягом цю ділянку шкіри від сонця.

Щоб полегшити свербіж, прийміть антигістамінні ліки (лоратадин, дезлоратадин, цетиризин, левоцетиризин). Нанесіть на цю ділянку розчин із каламіном або гідрокортизоновий крем для зняття запалення, свербежу та набряку.

Пухир не проколюйте. Нічим жирним не мастіть. Не заливайте спиртом, зеленкою, йодом.

Якщо утворилася рана — прикрийте серветкою «Опікун» або чистою марлею.

Коли дуже болить — прийміть таблетку парацетамолу або ібупрофену.

Зверніться до лікаря.

Одяг, у якому були, — переперіть.

Природа — це наш дім. Хто подбає про нашу безпеку, як не ми самі?

Бо якщо не поквапитись, наше довкілля стане непридатним для проживання, недоступним для прогулянок через отруйну рослину.

Слід обовʼязково боротися з борщівником, заради здоровʼя та безпеки наших дітей.

Заручіться допомогою близьких, сусідів і громади. Подайте запит до органів самоврядування для виділення коштів і допомоги.

ЯК БОРОТИСЬ

Перш за все, слід знати, який вигляд має борщівник у різні фази росту.

Ваш одяг має бути повністю закритий, і руки, і обличчя теж. Бо сік при зрізанні рослини може з вітром розвіюватись і непомітно потрапляти на шкіру або в очі.

Найкраще з ним боротись навесні, коли тільки-но проростає. Але й тепер це теж можна робити. Слід зрізати пагін, розрізати корінь лопатою, обробити гербіцидом (наприклад, Раундапом). Обробляти гербіцидом бажано двічі з інтервалом 2–3 тижні.

Під час цвітіння борщівника зріжте стебло та цвіт, далі все те саме. Цвіт зберіть у пакет, як і листя, та утилізуйте. Це така зараза, що навіть зрізаний цвіт може сформувати насіння.

Потім треба щороку перевіряти ту місцину на наявність нових рослин, бо насіння здатне проростати протягом 10 років.

Після роботи помийте всі інструменти з милом.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.