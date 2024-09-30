І ЗБИРАЄМО, І СІЄМО ТА САДИМО

На початку жовтня ще збирають пізньостиглі сорти капусти, коренеплоди — моркву, ріпу, брукву, редьку, а також залишки зелені. Петрушка може залишатися на грядці до морозів, проте її можна й викопати та пересадити в горщики для використання взимку. Не варто забувати і про хрін — його кореневища потрібно викопати до того, як земля замерзне.

Після збору врожаю необхідно прибрати рослинні рештки з грядок. Засохлі стебла та листя можна відправити в компост, що стане чудовим добривом для майбутнього сезону. Якщо маєте теплиці, не забудьте провести їх обробку. Очищення від решток рослин, бур’янів і шкідників підготує теплиці до весняного посіву.

Перекопування ґрунту в жовтні — обов’язковий етап підготовки до зими. Глибоке перекопування сприяє аерації ґрунту, знищенню бур’янів і шкідників, а також поліпшує структуру землі. Щоб підготувати землю до весняної посадки, варто замульчувати грядки. Мульча зберігає вологу в ґрунті, запобігає вимерзанню коренів і покращує родючість землі. Найчастіше для цього використовують органічні матеріали — солому, тирсу або перегній.

У жовтні висаджують озимий часник і цибулю. Це слід робити приблизно за 35–45 днів до настання стійких морозів, щоб рослини встигли наростити кореневу систему, але не випустили зелені пагони до весни. Оптимальним часом є друга половина місяця. Щоб уникнути пошкоджень насіння під час несподіваного потепління, важливо обирати правильний момент для посадки.

Підготовка до підзимових посівів також є важливою частиною жовтневих робіт на городі. Посів овочів і зелені під зиму дозволяє отримати врожай на кілька тижнів раніше. Посів проводять по підмерзлій землі, зазвичай на початку листопада, але в холодних регіонах цю роботу можна почати вже наприкінці жовтня. Головне, щоб після того не було раптового потепління, яке може активізувати ріст насіння.

Також варто підготувати ґрунт для весняної розсади. Для цього заготовте спеціальну суміш із землі, перегною, піску й торфу. Пропорції залежать від типу вихідної землі, але стандартно змішують по дві частини землі та перегною і одну — піску. Цю суміш слід зберігати в прохолодному місці до весни, захищаючи від пересихання. Якщо ґрунт на вашій ділянці кислий, до суміші можна додати трохи вапна.

ВОЛОГОЗАРЯДНІ ПОЛИВИ ДЛЯ ДЕРЕВ ВАЖЛИВІ

На початку жовтня в саду ще залишаються пізні яблука — найтвердіші сорти, які добре зберігаються всю зиму. Якщо у вас росте калина, можете почекати з її збором до перших заморозків: мороз зменшить гіркоту ягід, зробивши їх приємнішими на смак.

Після збору врожаю саме час навести лад у саду. Якщо ще не проводили санітарне обрізування, зараз найкращий момент це зробити. Видаліть усі сухі, пошкоджені або залишені на гілках плоди — вони не тільки не потрібні, але й можуть стати джерелом хвороб для дерева.

Догляд за ґрунтом також має велике значення восени. Землю навколо дерев і чагарників варто акуратно розпушити вилами, щоб не пошкодити кореневу систему. Це забезпечить доступ кисню до коренів, що сприяє їх здоров’ю. Малину після обрізування слід пригнути до землі та зафіксувати, а наприкінці місяця суницю можна накрити ялиновим гіллям, щоб захистити від морозів.

Ще одне важливе завдання в жовтні — вологозарядні поливи. Після вересневого обмеження поливу, щоб уникнути стимуляції росту нових пагонів, у жовтні дерева потребують достатньої кількості вологи для підготовки до зимівлі. Поливати слід так, щоб промочити ґрунт у пристовбурних колах на глибину 60–80 см. Це допоможе деревам краще перенести морози. На легких ґрунтах поливи повинні бути часті, але менш рясні, а на глинистих — рідші, але з більшим обсягом води. Якщо ж за вікном дощова погода, поливати не варто: земля повинна бути вологою, але не перенасиченою.

Мульчування пристовбурних кіл допоможе зберегти вологу та утеплити кореневу систему. Для цього добре підійде опале листя, але воно має бути сухим і здоровим. Згрібайте його в суху погоду, щоб не запрівало під дощем.

Не забудьте про підготовку до весняної посадки саджанців. Якщо вже завершили висадку в жовтні, можете заздалегідь викопати посадкові ями на весну. Додайте в них добрива, щоб земля за зиму «визріла» і добре осіла. Це не лише зекономить час навесні, але й підготує ґрунт для нових посадок.

Завдяки цим крокам ваш сад буде повністю готовий до зими, а навесні отримаєте здорові дерева та хороший урожай.

ОСОБЛИВА УВАГА — ЦИБУЛИННИМ

У жовтні особливо важливо правильно провести обрізування та захистити багаторічники у квітниках від майбутніх морозів. Перш за все, варто прибрати залишки однорічних рослин, які завершили своє цвітіння, та обрізати багаторічні квіти, які вже не приваблюють своєю красою. Ті рослини, які ще цвітуть, як-от хризантеми, можна залишити на кілька тижнів або навіть пересадити в горщики, прикрасивши ними осінній інтер’єр.

Особливої уваги потребують цибулинні квіти. Якщо не встигли висадити тюльпани чи гіацинти у вересні, на початку жовтня для цього ще є час. Головне — зробити це до настання перших заморозків, щоб рослини встигли вкоренитися. Але важливо пам’ятати, що їх не можна садити занадто рано, щоб уникнути проростання до весни. Також слід замульчувати ділянки, де висаджені цибулинні, — це захистить їх від морозу.

Троянди, особливо виткі, необхідно обрізати, видаливши не тільки пагони, що не встигли визріти, а й залишки листя. Кущові троянди варто підгорнути на висоту, що дозволить захистити кореневу систему від морозів. Підготовка троянд до зимового укриття має велике значення для їхнього подальшого розвитку наступного року.

Клематиси також потребують осіннього обрізування, що роблять відповідно до типу цвітіння: одні — на цьогорічних пагонах, інші — на торішніх. Після обрізування варто пригнути їх до землі та зафіксувати, але не занадто щільно, щоб уникнути пошкоджень.

Ще одним важливим завданням є захист цибулин лілій від зайвої вологи. Адже можуть постраждати від замокання, тому ділянки з ліліями варто накрити або забезпечити добрий дренаж.

Зберегти вологу та захистити коріння рослин допоможе глибоке розпушування ґрунту та мульчування. Це забезпечить успішну зимівлю багатьох видів, і навесні квітник зацвіте ще яскравіше.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.