Незвичайне поєднання солодких груш, солоного сиру та пряної руколи. Цей салат, без сумнівів, можна назвати аристократом: він елегантний, стриманий, проте вражає смаком при найближчому знайомстві.

Невеличкий пучечок руколи

2 середні груші

60 г сиру фета (або бринзи)

50 г волоських горіхів

Заправка:

3 столові ложки олії

2 столові ложки соку лимона

1 чайна ложка меду

1 чайна ложка гірчиці

сіль

чорний мелений перець

Для заправки змішати олію, мед, гірчицю та сік лимона. Посолити та поперчити за смаком, усе розтерти.

Горіхи не надто дрібно порубати. Підсмажити на сухій сковорідці до хрусткості та золотавості. Руколу порвати руками. Грушу зі щільною м’якоттю тонко нарізати. Фету нарізати кубиками. Викласти на таріль руколу, зверху грушу, фету. Притрусити горішками. Полити заправкою.