Мені потрібно пройти ідентифікацію в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Чи можливо це зробити, надавши не паперовий паспорт, а електронний у «Дії»?

Валентина Василівна.

На виконання постанов Кабміну від 08.09.2016 №606 «Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів» і від 18.08.2021 №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій» між Пенсійним фондом України та Міністерством цифрової трансформації України було запроваджено обмін електронними документами, нагадують у ПФУ.

Відтоді сервісні центри головних управлінь ПФУ для підтвердження особи відвідувача можуть приймати е-паспорт (ID-картку), сформований у мобільному застосунку «Дія».

Тобто для проходження ідентифікації в сервісному центрі Фонду ви можете використати свій е-паспорт у «Дії».

Довідково. Із серпня цього року для отримання послуг у сервісних центрах ПФУ можна використовувати не лише е-паспорт, а й сформовані в «Дії» свідоцтво про народження та податковий номер.

ПФУ та Мінцифри й надалі планують розширювати кількість документів для можливості шерингу в застосунку «Дія».